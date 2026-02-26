Sony quiere reiniciar el Universo de Spider-Man: qué significa y por qué podría funcionar

personajes,Todo parece indicar que, después de mucho meditar, Sony está más que decidida a reiniciar el universo de Spider-Man. No te sorprendas, la razón es bastante clara: los spin-offs del trepamuros no funcionaron como se esperaba. Estas películas tuvieron varios fracasos en taquilla y críticas mixtas; el estudio decidió comenzar a trabajar en una nueva estrategia para poder reconstruir desde cero el universo que comparten varios de esos personajes con el superhéroe arácnido.

El problema del antiguo Universo Spider-Man de Sony

La idea original de Sony era darle forma al universo que rodea a Spider-Man. Algo muy similar al MCU. Fue por eso que comenzamos a ver películas como Venom, Morbius o Kraven. Sony ha decidido evaluar los resultados y sienten que su primer error fue crear un universo de Spider-Man… sin Spider-Man.

Algunos de los errores que encontraron en las películas

Queda claro que, en el caso de Venom, el éxito fue rotundo; solo hace falta ver los números de la trilogía. Sin embargo, otras películas no corrieron con la misma suerte, como en el caso de Morbius y Madame Web, las cuales evidenciaron varios problemas. El público no terminó por conectar con la historia, la cual parece además estar muy alejada del héroe central. El Hombre Araña.

|Crédito: Buena Vista International

¿Qué significa el reinicio que plantea Sony?

De acuerdo con las declaraciones recientes que ha hecho el presidente del estudio, la idea es crear un universo compartido completamente renovado. Aún no han revelado detalles al respecto, pero el plan está claro: buscar una nueva base de películas y series que conecten por completo con el mundo arácnido. Esto abre dos posibilidades: más películas live action o mundos animados como su exitosa película del Spider-verse.

El verdadero reto: darle alma al universo arácnido

La buena noticia es que el estudio se dio cuenta de lo mucho que amamos a Spider-Man y su multiverso; ahora deben aprender que el Hombre Araña es más que una marca rentable, es el corazón del universo. No importa que no sea el protagonista; él le da un peso muy importante a los personajes, creando una enorme conexión con el público.