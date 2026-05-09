Grupo Frontera en la Arena CDMX: Setlist, cómo llegar y horarios del concierto del 8 de mayo

Este viernes 08 de mayo Grupo Frontera estará llegando a la Arena CDMX en uno de los conciertos más esperados pues la agrupación de regional mexicano norteño como parte de su gira ‘Triste Pero Bien C*brón Tour’ pues se han consolidado como una de las más queridas de todo el país con un ascenso como pocas veces se ha visto.

Con menos de 5 años dentro de la esfera mundial Grupo Frontera ha entregado grandes canciones que fácilmente ponen a cantar y bailar a todo el país, trascendiendo la cultura “fiestera” mexicana y llegando a todo el continente con sus ritmos y letras tan auténticas, donde podemos escuchar canciones como ‘COQUETA’, ‘ME JALO’, ‘un x100to’ entre otras que se escucharán en su concierto.

¿Cuál es el setlist de Grupo Frontera en 2026?

Para esta noche de ‘Triste Pero Bien C*brón Tour’ en la Ciudad de México, se espera que Grupo Frontera toque las siguientes canciones:



F*CKIN AMOR

LOS DOS

Di Que Sí

Quédate Bebé

ECHÁNDOTE DE MENOS

Alch Si

YA PEDO QUIÉN SABE

ME HIZO UN FAVOR

Si Yo Fuera Ladrón

911

En Altavoz

OJITOS ROJOS

Desquite

TULUM

Bebe Dame

Frágil

NO SE VA

QUE VUELVAS

EL AMOR DE SU VIDA

un x100to

¿A qué hora es el concierto de Grupo Frontera en la Arena CDMX?

Los accesos del concierto de Grupo Frontera son a las 7:00 pm y se tiene programado que los artistas salgan a escena en puntos de las 9:00 pm, por lo que tendrás un gran margen para que no te pierdas ningún detalle de este evento.

¿Cómo llegar al concierto de Grupo Frontera en la Arena Ciudad de México?

La Arena CDMX se encuentra al poniente de la CDMX, de la alcaldía Azcapotzalco en la Avenida de las Granjas 800, Colonia Santa Bárbara y para fortuna de muchos de nosotros, se puede llegar en transporte público de diferentes maneras.

