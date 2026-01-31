Ya está todo listo para el concierto de Kanye West en CDMX… hasta la piratería afuera del recinto

Estamos a unas cuantas horas del concierto de Kanye West en la Ciudad de México 2026 y, desde temprano, el ingenio mexicano tomó las calles alrededor de la Plaza de Toros México, donde se llevará a cabo el concierto. Así es, nos referimos a los puestos ambulantes donde los fans podrán comprar todo tipo de productos: playeras no oficiales, pósters improvisados, recuerdos pequeños como una imagen católica del artista, entre muchas cosas más. Esto forma parte del folclor urbano en nuestro país cuando hay grandes shows.

Qué se está vendiendo afuera del concierto de Kanye West

La piratería, aunque ilegal, forma parte de la cultura de nuestro país y los fanáticos están más que acostumbrados a que en casi todos los conciertos importantes de la CDMX tomen el control de las calles para vender mercancía inspirada en el artista. Lo más interesante es la enorme cantidad de productos que ofrecen, como:



Playeras con diseños alternativos del show

con diseños alternativos del show Sudaderas con impresiones rápidas

con impresiones rápidas Gorras con logos adaptados

con logos adaptados Pósters y lonas con arte no oficial

y lonas con arte no oficial Stickers y pines temáticos

y pines temáticos Tote bags con frases virales del artista

Por qué aparece mercancía no oficial en conciertos grandes

Esto se debe a la cultura y no es algo nuevo; generalmente, los macroconciertos activan una microeconomía alrededor del recinto en el que se presentan los artistas. Expertos en consumo de entretenimiento en vivo lo consideran parte del “ecosistema callejero del espectáculo”. El cual debe a tres importantes razones su existencia:



Precio más bajo que la mercancía oficial

que la mercancía oficial Disponibilidad inmediata sin filas internas

inmediata sin filas internas Diseños alternativos o humorísticos

La diferencia entre merch oficial y productos callejeros

Si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre la mercancía oficial y la mercancía pirata, la respuesta es clara: la oficial suele estar licenciada, contar con mejores materiales y forma parte del negocio directo de la gira. Los productos externos, en cambio, son creaciones independientes no autorizadas.

Para muchos fans, la merch oficial es pieza de colección y una forma directa de apoyar al artista. ¿Tú qué opinas?

