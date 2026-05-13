Confirman gira MUNDIAL de KPop Demon Hunters, ¿Habrá conciertos en México?

Tras varias semanas de especulación, se ha confirmado que las KPop Demon Hunters tendrán una gira mundial, noticia que ha emocionado tanto a chicos y grandes pues a menos de un años del estreno de la película que tiene como protagonistas a Rumi, Zoey y Mira, la banda sonora original conquistó a todo el mundo.

Te puede interesar: 3 juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters que te harán pasar horas de diversión en familia

Si creías que los logros de Las Guerreras KPop frenaría con el paso de los meses, esto no será así pues este próximo 2027 comenzará su gira de conciertos oficiales para llevar a los fans del mundo la experiencia que pudieron ver a través de la pantalla con Rumi, Zoey y Mira (aunque esta vez sin portales y demonios).

¿En qué ciudades habrán conciertos de KPop Demon Hunters?

Uno de los primeros detalles que se han compartido es que las KPop Demon Hunters se estarán presentando por 150 ciudades de todo el mundo, mismas que aún no se han confirmado, aunque el el sitio oficial de la gira se le ha pedido a los fans registrarse para tener todos los detalles.

La información sobre las ciudades donde podremos vivir el concierto de las KPop Demon Hunters llegará a nosotros a finales de este 2026, por lo que es importante estar registrado para que las ciudades formen parte de esta gira de conciertos imperdibles y para que México tenga mayor visibilidad en este evento mundial

¿Quiénes cantarán en los conciertos de KPop Demon Hunters?

Aunque aún no está completamente confirmado, se espera que para estos conciertos podamos escuchar a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami (quienes cantan las canciones de HUNTR/X) tal como las hemos visto en los últimos meses durante presentaciones en televisión, eventos deportivos, ceremonias de premios y conciertos en vivo junto a más artistas.

Esta nueva gira marcaría un antes y después en la manera en que vivimos las películas pues pocas veces se ha visto a este tipo de figuras trascender del formato del cine y llegar a tal popularidad para replicar el éxito de la cinta, como si la realidad superar la ficción.