3 juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters que te harán pasar horas de diversión en familia

El fenómeno de K-pop Demon Hunters no termina y es ahora que llega para complementar tu colección con 3 juegos de mesa que te darán horas de diversión en familia y que te ayudarán a demostrar tu pasión y a practicar tus estrategias como todo un guerrero Kpop.

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Dentro del desarrollo de vida, los juegos de mesa son fundamentales para el óptimo desarrollo cognitivo, social y emocional de las personas, ya que no solo permiten estimular la memoria, la concentración, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones, sino que fomentan la socialización y fomentan la tolerancia a la frustración. Este tipo de juegos además te ayuda a seguir normas, fortaleciendo lazos afectivos en todas las edades. Por ello, ahora te contamos sobre tres juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters.

Monopoly Deal: K-Pop Demon Hunters

Este juego clásico dentro del universo de los juegos de mesa, los competidores luchan por armar conjuntos estratégicos que ayuden al protagonista a prepararse para su concierto. Monopoly se ha consolidado por excelencia como el juego de mesa y estrategia favorito de las familias.

Monopoly Deal: K-Pop Demon Hunters|TheToyInsider

UNO K-Pop Demon Hunters

Otro clásico dentro de los juegos de mesa de cartas es el UNO, el cual ahora llega con una edición pensada para los guerreros amantes del k-pop. Las cartas de esta edición cuentan con ilustraciones de los personajes y momentos emblemáticos de la película.

UNO K-Pop Demon Hunters

Juego de cartas de combate

Los guerreros del k-pop también podrán competir en un juego de estrategia con cartas de batallas ilustradas con personajes como Rumi, Mira, Zoey, Jinu o Derpy. Cada una de estas cartas cuenta con poderes y habilidades únicas, lo que lo convierte en un reto de velocidad, estrategia y daño.

Juego de cartas de combate|AbacausCoperative

Si lo que buscas es pasar un par de horas de diversión en familia, apuesta por un juego de mesa, el cual no solo te ayudará a mejorar y estimular tus habilidades, sino también a competir como todo unos guerreros K-pop.