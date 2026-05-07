¿Cuánto tiempo se espera que dure el concierto de BTS en México?

A pocas horas de poder vivir uno de los conciertos más esperados del año (y quizá de la última década), tenemos qué hablar sobre lo que será la experiencia de ver en vivo a BTS en la Ciudad de México, donde llegarán como parte de la gira ARIRANG 2026 a cautivar a su público azteca.

Esta gira de BTS no únicamente ha servido para promocionar su nuevo disco de estudio, pues también ha marcado su comeback juntos a los escenarios tras más de 5 años inactivos debido a la pandemia y a que cada integrante realizó su servicio militar, por lo que esta vez se han renovado y han preparado un gran show para el ARMY con una gran cantidad de canciones.

¿Cuánto dura el concierto de BTS?

La CDMX será la quinta ciudad que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook visiten juntos dentro de esta gira, donde de acuerdo con los primeros conciertos, se espera que este show renovado dure de entre 2.5 a 3 horas, donde además de presentar ARIRANG, estaremos escuchando demás clásicos.

Dentro de estos conciertos además de escuchar música de BTS, se esperan sus aclamadas coreografías, así como show de luces y demás producción que han ido perfeccionando a lo largo de los años, por lo que la diversión en este evento está 100% garantizada.

¿A qué hora es el concierto de BTS?

Se tiene programado que la agrupación saldrá al escenario en punto de las 8:00 pm, por lo que es importante que seas puntual dentro de tu llegada al Estadio GNP pues se espera que este concierto inicie con todo.

Teniendo la información de que no rebasaría las 3 horas de duración, es probable que a las 10:30 los idols den por terminado el show, por lo que estamos a horas de saber a ciencia cierta qué es lo que nos espera durante este paso de BTS por la Ciudad de México.

