BTS inicia gira de conciertos: 5 canciones que todo ARMY debe conocer

La fiebre de BTS ya está aquí, el momento ha llegado y la comunidad ARMY enciende motores a pocas horas de que dé inicio el primer concierto de BTS en México. Por ello, ahora te comentamos sobre 5 canciones imperdibles que debes conocer previo a la gira de conciertos.

Ahora lee: 3 juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters que te harán pasar horas de diversión en familia

Para nadie es un secreto que BTS cuenta con una amplia carrera musical. No obstante, existen ciertos títulos que se han consagrado dentro del fandom mexicano, ya sea por su conexión con nuestro país o por su impacto a nivel mundial dentro del K-pop.

Estas 5 canciones son obligatorias antes de la gira de conciertos de BTS

Airplane: Esta es una de las canciones favoritas de los mexicanos, debido a su conexión con las tradiciones ancestrales.

SWIM: Esta canción se coloca como líder de reproducciones de acuerdo con Billboard Mexico Songs durante abril-mayo 2026.

Body To Body: Esta canción se coloca en el lugar 25 del top semanal de México en cuanto a reproducciones digitales.

Dynamite: Otro de los grandes éxitos masivos dentro del gusto de los mexicanos. La canción se coloca como una de las favoritas para ser de las más coreadas durante la gira de conciertos en México.

My Universe: Este tema se ha vuelto uno de los favoritos gracias a su dualidad con Coldplay, consolidándose como representante del K-pop.

¿A qué hora comienza la gira de conciertos de BTS en México?

Hoy jueves 7 de mayo, comenzará el primer concierto de la gira de BTS en la Ciudad de México en punto de las 8 de la noche y con este set list imperdible, estarás listo para formar parte de la comunidad ARMY.

¿Recomendaciones para la gira de conciertos?

Toma en cuenta que se ha reportado desde horas tempranas afluencia de gente alrededor del Estadio GNP, por lo que es recomendable anticipar el lugar de estacionamiento, portar ropa cómoda, mantenerse hidratado y seguir las recomendaciones pertinentes para vivir la mejor experiencia posible.