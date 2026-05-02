¿Cuántos boletos de BTS liberarán para el concierto en el Estadio GNP de la CDMX?: Guía para conseguir entradas

Este sábado 02 de mayo la boletera de Ticketmaster estará liberando algunos boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP como parte de la gira ARIRANG de la siguiente semana, por lo que todo el ARMY ha estado al pendiente de lo que podría pasar.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Confirman liberación de boletos de BTS en México: esta es la fecha y hora de venta

Aunque BTS abrió un total de 3 fechas en el Estadio GNP, estos no lograron dar abasto a los millones de fans aztecas que tienen, por lo que conseguir boletos fue toda una “misión imposible”, dejando a más de millón y medio sin oportunidad de disfrutar de este comeback a México.

¿Cuántos boletos liberará TicketMaster para el concierto de BTS?

A través de sus redes, TicketMaster y Ocesa confirmaron sobre la liberación de algunos boletos, mismos que serán aún más limitados que la preventa y la venta, por lo que será cuestión de mucha suerte para alcanzar alguno ya que estos lugares liberados son de producción.

Este tipo de boletos se liberan una vez que se han definido y calculado las medidas del espectáculo en el recinto, por lo que con esto se espera que los asistentes tengan una gran experiencia con cualquier entrada que hayan adquirido.

En redes se ha especulado que máximo podrían liberarse algunos 3 mil boletos para estas fechas de BTS en la CDMX, aunque esto no se sabe con exactitud, pues serán en varias zonas donde se contemplaban algunos ajustes de la producción del show en vivo.

¿Cómo conseguir los boletos liberados de BTS?

A través de sus canales oficiales de TicketMaster, se informó que la venta será este sábado 02 de mayo en punto de las 2:00 pm, por lo que es importante estar al menos 30 minutos antes en el lobby de la app de la boletera y evitar hacerlo desde varios dispositivos conectados a la misma red y tener tu cuenta lista para elegir y pagar tu entrada. Les deseamos suerte a todos y todas las ARMY que buscan una entrada.

¿Cuánto cuestan los boletos para BTS en el Estadio GNP?

Boletos VIP: $17,782

Platino A: $13,330

Platino B: $8,953

Verde: $8,482

Naranja A: $8,010

Naranja B: $4,948

Secciones 101-108: $4,476

PCD: $2,840

Naranja C: $1,767

