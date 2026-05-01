ÚLTIMA HORA: Confirman liberación de boletos de BTS en México: esta es la fecha y hora de venta

¡Atención ARMYs! Se confirma la liberación de boletos para BTS en México como parte de la gira ARIRANG WORLD TOUR. Esta nueva venta es posible gracias a una configuración de producción, según informó Ocesa a través de un comunicado emitido vía redes sociales. La venta de boletos se llevará a cabo este sábado, 2 de mayo, en punto de las 2:00 p.m. en el sitio web oficial de Ticketmaster. No obstante, la fila virtual abrirá desde 30 minutos antes, por lo que te recomendamos conectarte con anticipación.

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¿Cuánto costarán los boletos de BTS en la NUEVA venta del sábado, 2 de mayo?

De acuerdo con información oficial, el costo de los boletos será el mismo que el de la venta original. Dicho esto, te recomendamos echar un vistazo al mapa que se encuentra disponible en el sitio web de la boletera, para que tengas una idea de los precios y sus respectivas secciones. Recuerda que el límite de venta es de 4 boletos por fecha de presentación.

¿Liberarán más boletos para BTS después del 2 de mayo?

Debido a temas finales de montaje, requerimientos técnicos y disponibilidad, es probable que se libere un número limitado de boletos el día del evento. No obstante, Ocesa hace énfasis en que esta liberación no está garantizada, por lo que te deseamos mucha suerte en la venta del 2 de mayo.

Tips para TRIUNFAR en la venta de liberación de boletos de BTS en México

La fila virtual se abrirá 30 minutos antes de la venta, por lo que te recomendamos ingresar al sitio web de Ticketmaster a partir de la 1:30 p.m. o, incluso, un poco antes. Para este punto ya deberás tener tu sesión iniciada y tu método de pago cargado en el sistema. De tal modo el proceso de compra será más rápido, pues sólo tendrás que seleccionar los lugares disponibles.

Otro tip es tener una idea clara de la sección que vas a comprar. Te recomendamos tener varias opciones por si una de ellas no está disponible. Así evitas perder el tiempo buscando y comparando lugares.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

Los conciertos de BTS en México se llevarán a cabo el próximo 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. ¡Mucha suerte, ARMYs!