¡The Boss regresó! Daddy Yankee estrena “Echos”, la NUEVA canción de La Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Shenseea

Esta mañana se estrenó “Echo” de la leyenda del reggaetón: Daddy Yankee ft. Shenseea, mismo que será último sencillo de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y que ha llegado con una propuesta diversa de ritmos para este torneo de fútbol que llegará a todos los rincones del mundo con el balón como medio de transporte.

“Echo” es la tercera canción que se ha liberado de lo que será este próximo torneo de fútbol, pues los primeros fueron “Lighter” de Jelly Roll ft. Clarín León y “Por Ella” de Belinda ft. Los Ángeles Azules.

¿Cuántas canciones habrá para la Copa Mundial de la FIFA?

Por ahora únicamente se han liberado tres canciones y se espera que cada una representa a uno de los países sede de este gran torneo, por ello Daddy Yankee y Shenseea se han unido para dar una canción con una mezcla de ritmos latinos con dance hall, funcionando a la par de la mezcla cultural de lo que será este torneo.

Se espera que en las próximas semanas salga “la canción de la Copa Mundial de la FIFA”; pues conforme pasan las ediciones de esta justa, suele quedar una canción como la oficial del torneo y tras la mezcla de sedes, la de este torneo ha generado altas expectativas.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este torneo de fútbol que será el más grande de la historia dará inicio el próximo 11 de junio cuando la Selección Nacional de México se enfrente a su similar de Sudáfrica (como hace 16 años, incluso igual bajo el mando de “El Vasco” Aguirre); por lo que prácticamente estamos a días de vivir una edición única.

Si no quieres perderte ningún detalle de lo que será este torneo, sintoniza TV Azteca, el canal del Mundial, donde nuestros expertos en el deporte de la pelota y demás figuras del entretenimiento llevarán a ti el día a día de este evento deportivo.