Demi Lovato anuncia CANCELACIÓN de conciertos por esta fuerte razón ¿No se presentará en México?

Esta mañana Demi Lovato dio un inesperado anuncio que rompió el corazón de varios “lovatics”, tras señalar que por la carga de trabajo y fechas de presentación se vio en la necesidad de cancelar varios conciertos durante su gira en Estados Unidos, las presentaciones programadas en los primeros días de mayo en Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver ya no se realizarán.

A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, la cantante se percató que

“Mientras comenzaba a prepararme para la gira, me di cuenta de que me he excedido en lo que podría ser posible. Para proteger mi salud y asegurarme de poder darlo todo en cada concierto”, expresó la cantante a través de un comunicado.

Asimismo, reveló que las personas que hayan adquirido sus entradas en estas ciudades serán rembolsadas.