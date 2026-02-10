Concert Week 2026: Vive Latino, The Weeknd, Shakira, Soda Stéreo, Yung Beef y más al 2x1 ¿Qué conciertos aplica y cómo activar esta promoción?

Esta semana del 09 al 16 de febrero se estará llevando a cabo la Concert Week, la breve temporada con grandes descuentos para muchos de los conciertos que se estarán realizando en todo México y que nuestro bolsillo agradece en un año plagado de grandes eventos musicales.

Se ha confirmado que la promoción será del 2x1, por lo que si tenías pensado en ir a un concierto pronto o tienes curiosidad de ver si artista entra dentro de esta promoción, te compartiremos la lista de los mejores eventos a los que aplica.

¿Qué conciertos participan al 2x1 en la Concert Week?

Si estabas pensando ir a algún concierto o festival, te recomendamos darte una vuelta por la lista de los eventos que formarán parte de esta promoción y su disponibilidad pues muchos podrían agotarse en las próximas horas:



Batalla de Campeones

Belle & Sebastian

Bersuit



Bhavi

Carolina Ross

Camilo Séptimo

EL Gran Silencio

Eladio Carrión

Jumbo

Kaydy Cain



Kany García

La Santa Cecilia

LANY

Los Ángeles Azules

Los Fabulosos Cadillacs (Monterrey)



Los Tigres del Norte

Marco Antonio Solís

Matisse

Meme del Real



Miguel Bosé

Miguel Mateos

Mijares Sinfónico

Panteón Rococó

Raphael

Shakira

Santiago Motorizado



Soda Stereo

The Weeknd

Vive Latino (Abono de los dos días)

Yeri Mua

Yung Beef



¿Cómo activar la promoción del 2x1 en el Concert Week?

Es importante que tomes a consideración que para poder obtener tus boletos al 2x1 en el sitio oficial de TicketMaster, deberás de realizar la compra de tus boletos con ciertas tarjetas bancarias participantes, pues solamente dos serán tomadas en cuenta.

Durante el periodo del Concert Weekend se aplicará un 50% de descuento sobre el valor nominal de los boletos, reflejándose automáticamente en el monto total al seleccionar boletos en múltiplos de dos (2, 4, 6), aunque este descuento no aplicará a los cargos del servicio, aunque no deja de ser una buena alternativa para ahorrar si disfrutas ir a conciertos tanto como nosotros.