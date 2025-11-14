CA7RIEL y Paco Amoroso celebran su triunfo en los Latin Grammy 2025 con un beso que nadie vio venir

La noche de los Latin Grammy 2025 estuvo llena de glamour, premios y, sobre todo, fuertes emociones. Prueba de ello es el impactante beso que se dieron CA7RIEL y Paco Amoroso. El dúo, que se llevó cinco premios en una sola noche, celebró su victoria con un gesto espontáneo que selló una amistad que nació cuando tenían apenas seis años.

CA7RIEL y Paco Amoroso: el beso que se robó los Latin Grammy 2025

Mientras recibían a la prensa con sus gramófonos en mano, Paco Amoroso declaró: “Lo más importante es que lo amo, es mi amigo desde siempre”. Acto seguido, CA7RIEL lo sorprendió con un beso que encendió flashes, levantó titulares y confirmó que la conexión que comparten ambos artistas va mucho más allá de una relación artística. Esto solo logró emocionar más a los fans que confirman su fuerte amistad.

Una noche histórica para la música alternativa

El icónico beso no fue algo espontáneo, pues detrás hay una narrativa completa que refleja el éxito de una dupla que ha redefinido la escena alternativa de la música en habla hispana. CA7RIEL y Paco Amoroso ganaron:



Mejor canción pop

Mejor álbum de música alternativa

Mejor canción alternativa

Mejor video musical versión corta

Mejor video musical versión larga

Además, anunciaron su próximo álbum, Top of the Hills, que ya empieza a generar búsquedas y teorías en redes por su sonido, influencias y fecha de lanzamiento.

El beso de CA7RIEL y Paco Amoroso tras llevarse 5 premios Latin Grammy 2025 pic.twitter.com/ogN7sBMzVb — HISPA (@hispaok) November 14, 2025

Latin Grammy 2025: una edición cargada de momentos virales

La entrega en Las Vegas estuvo cargada de momentos que ya dominan la conversación: desde el homenaje a Raphael, pasando por el retiro de Bobby Pulido, hasta el primer Latin Grammy de Morat. Pero fue el momento CA7RIEL–Paco Amoroso el ganador. Seguramente este beso pasará a la historia; pues al menos por ahora ya quedó grabado en la memoria colectiva.

