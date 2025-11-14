Acusan en tribunal al joven que agredió a Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked 2': ¿podría ir a la cárcel?

El fan de Ariana Grande, que se saltó la valla de seguridad y corrió hacia la cantante y compositora estadounidense para celebrar que la había conocido, fue presentado ante el tribunal y podría pagar una fuerte multa de hasta 200 dólares por haberla agredido.

De acuerdo con un informe de la BBC, el joven fue acusado de alteración del orden público. Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre un incidente similar con esta persona.

¿Quién es el fan que agredió a Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked 2’?

El fan de Ariana Grande se llama Johnson Wen, es australiano y tiene 26 años de edad , según reportes. Es conocido como “el troll más odiado”; es decir, una persona que se dedica a molestar a los famosos.

(Instagram) Johnson Wen, el fan que atacó a Ariana Grande, hizo lo mismo con Katy Perry.

En su perfil de Instagram, por ejemplo, tiene varios videos en los que presume haber interrumpido eventos masivos para buscar una foto con celebridades y artistas. Hizo lo mismo con la cantante Katy Perry en su concierto en Sídney en junio de este año, y también lo intentó en presentaciones de The Chainsmokers y The Weeknd.

Aunque Wen celebró haber “conocido” a Ariana Grande y haber salido libre tras ser arrestado, quienes lo siguen en redes sociales no lo perdonaron y comenzaron a enviarle mensajes negativos.

“Consigue un trabajo y aléjate de ella”, “Vamos a denunciar esta cuenta, gente” y “Esto es muy triste” son solo algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

¿Qué pasará con el fan de Ariana Grande que la agredió en Singapur?

Wen podría ser multado, como te mencionamos al inicio de este artículo, aunque muchos fans de Ariana Grande piden cárcel como forma de sanción. El informe difundido por la BBC indica que tiene la intención de declararse culpable.

¿Qué le pasó a Ariana Grande exactamente?

Ariana Grande fue sorprendida por uno de sus fans en la premiere de ‘Wicked 2’ en Singapur, cuando el joven brincó la barda de seguridad y corrió evadiendo a fotógrafos para abrazar a la cantante de “God is a Woman”. Sin embargo, las actrices Cynthia Erivo y Michelle Yeoh intentaron alejarlo después de varios jaloneos.

Recordemos que Ariana Grande vivió uno de los momentos más trágicos en el mundo del espectáculo cuando ocurrió un ataque suicida al final de su concierto en Mánchester, en mayo de 2017. Allí murieron 22 personas y la cantante quedó profundamente traumatizada.

This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad… pic.twitter.com/4JFfJE0mpU — 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎 🇨🇦 (@LeaveHeardAlone) November 13, 2025

¿Cuándo sale ‘Wicked 2’ en cines de México?

La película ‘Wicked 2’ se estrena el 21 de noviembre en cines de México. La preventa de boletos ya está disponible y se espera que sea un gran éxito en taquilla, como lo fue la primera parte, que recaudó más de 750 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo.