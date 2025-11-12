Martin Garrix cancela su show en el Festival del Globo de León y deja a todos con el corazón roto

El tan esperado show de Martin Garrix en el Festival Internacional del Globo (FIG) en León, Guanajuato, se cayó a último minuto, y no precisamente por falta de aire caliente. El DJ neerlandés anunció en redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía de urgencia por apendicitis, dejando a miles de fans mexicanos con boletos en mano.

El intérprete de Animals escribió a través de sus redes sociales que lamentaba profundamente no poder volar a México para su presentación programada para el sábado 15 de noviembre, asimismo, agradeció la comprensión de sus fans ya que fue una decisión difícil.

Muchísimas gracias por su comprensión, cariño y apoyo. Esto me recuerda que también soy humana y que mi cuerpo necesita tiempo para sanar por completo. Les mando mucho cariño; prometo volver pronto.

¿Quién es Martin Garrix y por qué todos lo esperaban?

A sus 29 años, Martin Garrix, nombre real Martijn Garritsen, es uno de los DJs más famosos del planeta. Desde que reventó las listas en 2013 con Animals, se ha convertido en figura central de los festivales más top del mundo, compartiendo escenario con gigantes como Tiësto y David Guetta. Además, ha producido hits con artistas como Dua Lipa y Bono. Por eso, su ausencia en León dejó un hueco difícil de llenar.

Así será el FIG 2025: globos, estrellas y música sin parar

El Festival Internacional del Globo se realizará del 14 al 17 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, con más de 200 globos aerostáticos de distintos países y una cartelera que todavía promete emociones fuertes.

Entre los artistas confirmados destacan Gloria Trevi, Carín León, y los DJs Dimitri Vegas y Afrojack, quienes podrían tomar el mando de la noche del sábado para compensar la ausencia de Garrix.

Aunque la organización no ha confirmado aún si habrá reemplazo sí le han pedido al público estar atentos a los anuncios oficiales y aprovechar todo lo que el FIG ofrece.

