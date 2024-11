Toy Story 5: ¿Woody se enfrentará a un nuevo villano?

“Disney D23 2024" es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de Disney, pues ahí se presentan en exclusiva los adelantos y las novedades del mundo cinematográfico de Disney, dicho evento se realiza cada dos años. En este 2024, Disney D23, tuvo lugar en el Transamerica Expo Center de São Paulo, Brasil y lanzaron exclusivas para sus próximos estrenos, pero el que llamó más la atención fue el adelanto de “Toy Story 5".

Toy Story 5 se lanzará en el 2026

Hace pocos meses Disney dio a conocer que “Toy Story” tendría una nueva entrega para el próximo 2026. Fue en 1995 que la primera cinta de los famosos juguetes se estrenó y con el paso de los años tuvo gran reconocimiento de público, ya que cada entrega siempre fue un total éxito; sin embargo, la noticia de la quinta película no le agradó a muchos. Algunos piensan que es bueno volver a ver a Woody con una nueva aventura, pero otros opinan que el final de la cuarta película fue un buen cierre para la historia del famoso vaquero.

Un nuevo villano en Toy Story 5

Se han dado algunas señales de lo que podremos ver en Toy Story 5. Los realizadores han comentado que los juguetes se van a enfrentar a un nuevo reto donde uno de sus enemigos será la tecnología, enfrentándose así a la nueva realidad, donde los niños han sustituido a sus juguetes por pantallas. En el evento “Disney D23 2024", se volvió a dar otro vistazo de la película y la tecnología no solo será el enemigo, hay un villano realmente importante, bueno, no solo hablamos de uno, sino de cientos. Las primeras imágenes revelan a varios Buzz Lightyear clonados, quienes se fabricaron con algunas fallas y ahora ellos serán los villanos de la historia. Este punto dio mucho de que hablar, pues los fanáticos piensan que la figura de Buzz ha sido el personaje antagónico muchas veces, por lo que no se encuentran muy contentos del todo. ¿Tú qué opinas?

