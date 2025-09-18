Funan a los Latin Grammy por excluir a Cazzu y nominar a Pepe Aguilar y Christian Nodal

Tras enfrentar diversas polémicas y algunos escándalos mediáticos, Pepe Aguilar y su familia triunfaron en grande dentro de las nominaciones a los Latin Grammy. Sin embargo, en las redes sociales de estos galardones, numerosos comentarios acusan de que son reconocimientos “comprados”.

Han pasado solo unos días de que la familia llevara a cabo su presentación por el Grito de Independencia en Guadalajara, ante la cual existió una campaña en internet para que se cancelara.

Pepe Aguilar revela que no conoce a su nieta y habla de la relación con su hijo Emiliano TV Azteca [VIDEO] Pepe Aguilar confiesa que no ha conocido a su nieta y revela todos los detalles, en exclusiva para Pati Chapoy, sobre la relación que tiene con su hijo Emiliano.

Funan en redes sociales a los Latin Grammy por excluir a Cazzu y nominar a los Aguilar

Entre los nominados a los Latin Grammy 2025, anunciados el 17 de septiembre, se encuentra Pepe Aguilar y su yerno, Christian Nodal. Ambos tienen una nominación en la misma categoría, Mejor Álbum de Música Ranchera, por sus trabajos “Mi Suerte Es Ser Mexicano” y “Quién + Como Yo”.

A partir de las polémicas que han enfrentado recientemente suegro y yerno, muchas personas pusieron en duda su reconocimiento, argumentando que no cuenta con el respaldo completo del público. “Qué chistoso es ver a Pepe Aguilar con canciones que ni siquiera suenan”, “Mi pregunta sería: ¿alguien ha escuchado el álbum de Pepe Aguilar?” y “Otros premios que se dejaron comprar por los Aguilar”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Al mismo tiempo, muchos fans hicieron notoria la ausencia de Cazzu entre los nominados de la Academia Latina de la Grabación. “Botón -> Faltó Cazzu”, “no tendrá un Grammy pero tiene todo el amor y reconocimiento de los latinos” y “‘Latinaje’ fue uno de los mejores álbumes del año, se escuchó en toda Latinoamérica”, son algunos de los principales comentarios.

Incluso hubo quienes asumieron una relación directa entre la nominación de Pepe y su yerno, mientras que el nombre de Cazzu, expareja de Nodal, no apareciera en los Latin Grammy.

Los premios de la Academia Latina de la Grabación se determinan a partir de votaciones realizadas entre los miembros votantes, quienes forman parte de la industria musical y se consideran especialistas en su ramo. Para formar parte de la votación, los trabajos son inscritos por compañías disqueras o incluso por miembros de la academia.