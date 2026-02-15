Eladio Carrión enciende su última fecha de gira con “Coco Chanel”, visuales brutales y un mensaje urgente al público

La noche de ayer, Eladio Carrión cerró su gira con un concierto abarrotado, en una noche intensa y marcada por las emociones, la música y un espectáculo visual impresionante.

Ahora lee: ¿Vale la pena cambiar? Este es el precio del dólar HOY 15 de febrero en Tijuana

Un cierre de gira con energía al máximo

Incluso minutos antes de que las luces se incendiaran, el público se mantenía a la expectativa esperando la salida de Eladio. Entre gritos, coros y una vibra explosiva, la última fecha de gira en la CDMX se volvió una auténtica fiesta.

Break dance, luces y visuales estilo en cada momento

Uno de los momentos en que los fans vitorearon más al intérprete fue cuando los bailarines que los acompañaban dieron cátedra de break dance inesperado y visuales increíbles con estética marcada por el anime y un tinte de cyberpunk japonés de la nueva era.

“Conozcan sus límites”: Eladio detuvo el show

No obstante, dentro del gran espectáculo, no todo fue euforia, pues Eladio se vio obligado a frenar el show en al menos tres ocasiones, esto con la intención de auxiliar a asistentes que sufrieron percances debido a la euforia, el calor y las emociones desbordantes. “Si te sientes mal, hazte a un lado”, dijo, insistiendo en que la seguridad era prioridad.

Éxitos, sorpresas y momentos emotivos

Durante el concierto, Eladio interpretó canciones clave como “Coco Chanel” y “Sigue Bailándome”, además de un momento emotivo con el tema favorito de sus hijos. Para finalizar, Carrión pidió paciencia, espacio y celulares abajo para interpretar “Mbappé” y, a pesar de que el concierto se alargó de más, este fue el tema que cerró la gira y demostró por qué es uno de los mejores intérpretes del género en la actualidad.