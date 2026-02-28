ÚLTIMA HORA: Elijah Blue Allman, hijo de Cher, es detenido tras ser acusado de allanamiento en una preparatoria

Elijah Blue Allman, músico e hijo de 49 años de la famosa cantante Cher ha sido detenido según lo informa la Revista People, el hombre enfrenta cargos por amenazas criminales y conducta desordenada. De acuerdo con las autoridades, el hombre causó problemas dentro de una preparatoria reconocida en New Hampshire. De acuerdo con la información que ha circulado, los problemas en la escuela St. Paul de Concord se generaron el el comedor de la institución.

¿Por qué fue detenido el hijo de Cher?

De acuerdo con la información que las autoridades policiales le brindaron a la Revista People el hombre de 49 años de edad fue detenido por alterar el orden público. Aunque fue detenido y posteriormente procesado en la Cárcel del Condado de Merrimack, el también músico ya fue puesto en libertad debido al pago de una fianza, misma que no consiste en un pago económico sino en asistir a audiencias judiciales. Hasta el momento se sabe que Elijah Blue Allman no tiene conexion con la preparatoria en donde ocurrieron los hechos, por lo que hay una investigación en curso por parte de las autoridades correspondientes.

Las causas por las que se le acusa a Elijah Blue Allman son: Dos cargos de agresión simple, allanamiento ilegal, amenazas delictivas y alteración del orden público.

¿Qué padecimiento tiene el hijo de Cher, Elijah Blue Allman?

De acuerdo con una declaración por parte del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino a la Revista People, antes de que Elijah Blue Allman fuera detenido tuvo que ser llevado a un centro médico debido a que presentaba comportamientos erráticos. Se sabe que antes de ser llevado a dicha clínica al hombre le localizaron droga en su vivienda. Por su parte, Cher ha estado enterada sobre todo lo relacionado a la salud mental de su hijo así como a los momentos en los que ha tenido que ser atentido por médicos, incluso en el año 2023 la famosa cantante, interprete de temas como "Believe", "Dark Lady", "Little Man", entre otros, solicitó custodiar los bienes materiales de su hijo, esto debido a que temía a que pudiera gastar dinero en drogas y todo tipo de sustancias nocivas así como no cubrir gastos de necesidades básicas aunque un año después la situación se diluyó.

Una de las disputas y conflictos más grandes que Cher tuvo fue con su exnuera, Marieangela King, pues la cantante la señaló de intervenir de forma negativa en que Elijah Blue Allman; su hijo, no recibiera atención psicológica y pudiera dejar las drogas. Incluso la reconocida cantante manifestó que contaba con todo para hacerse cargo de su hijo.

Hasta este momento, la cantante no se ha pronunciado ante la situación legal que su hijo enfrenta y su representante tampoco ha dado ninguna declaración.

