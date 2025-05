¿Believe y cuál más? Festejamos el cumpleaños de Cher con sus mejores canciones

Se sabe que en la industria del entretenimiento, es común ir (de ida y vuelta) del canto a la actuación, pero... ¿cuántos pueden presumir una carrera exitosa en ambas facetas? Por eso, Cheryl Sarkisian, o simplemente Cher, es única y sí, es la ‘Diosa del Pop'. Por eso, te preparamos un conteo de sus mejores canciones y por qué se volvieron tan importantes en su carrera. ¡Feliz cumpleaños, Cher!

¿Cuáles son las mejores canciones de Cher?

Si naciste en los ochenta, seguro bailaste Believe (en la disco o en el antro) y probablemente sea el único éxito de Cher que reconozcas. Pero no te preocupes, aquí te decimos por qué estas son las mejores canciones de Cher y por qué no pueden faltar en tu playlist.

I Got You Babe (1965) | Aunque no fue su primer tema lanzado como solista, marcó el inicio de la legendaria carrera de Cher. En 1965, Sonny & Cher lanzaban “I Got You Babe”, cuando la psicodelia y un apuro por las causas pacíficas imperaban en la juventud estadounidense.

Bang Bang (My baby shot me down) (1966) | Ahora sí, ya en su carrera en solitario, Cher lanzaba The Sonny side of Cher, un álbum del que se desprendería “Bang Bang (My baby shot me down)". Eventualmente, la canción de Sonny Bono sería grabada también por Nancy Sinatra (su versión formó parte del soundtrack de Kill Bill) y Frank Sinatra. Muchos años después, voces como Lady Gaga y Miley Cyrus han retomado el exitoso tema. Además, David Guetta no dudó en lanzar su versión en electrónico, apoyado por Skylar Grey, por supuesto.

Gypsys, tramps & thieves (1971) | Cher comenzaría la década de los setentas con un nuevo sonido, el mismo que se inundaría las corrientes de la década y no, no nos referimos al ‘disco’. Con este tema, la cantante nacida en California alcanzaría los primeros lugares de popularidad y ya se consideraba todo una estrella.

If I could turn back in time (1989) | El sonido más ochentero de Cher llega en “If I could turn back in time”, lanzado a finales de la década. Por aquellos años, su próspera carrera en la actuación ya le había dado frutos: ganó el Oscar como Mejor actriz por Moonstruck (Hechizo de luna), donde compartió créditos con Nicolas Cage.

The Shoop Shoop Song (1990)| Con una carrera consagrada en la actuación, Cher lanza “The Shoop Shoop Song” para arrancar los noventa, un rock & roll (sabrosón) con sonidos noventeros... ¡una fórmula ganadora! Además, el tema fue incluido en Mermaids, el filme donde Cher aparece junto a las jóvenes Winona Ryder y Christina Ricci. ¿Algo podría salir mal en la carrera de Cher?

Believe (1998) | El milenio estaba por concluir (y ni hablar del Y2K) y Cher no podía quedar fuera de mostrar su mejor versión a finales de los noventa. Supo capitalizar la nostalgia y los nuevos sonidos. Con “Believe”, Cher ingresó ‘pisando fuerte’ en el mundo de la música electrónica y la carrera musical de la californiana llegaría a los cuernos de la luna.

You haven’t seen the last of me (2010) | Cher nos hizo vibrar con la letra de “You haven’t seen the last of me”, dejando claro que ‘no hemos visto lo último’ de su carrera. El tema fue incluído en la banda sonora de Burlesque, donde comparte créditos con Christina Aguilera.

Sin lugar a dudas, es imposible hablar de la industria del entretenimiento sin mencionar a Cher, quien el próximo año celebrará ochenta vueltas al sol. ¡Enhorabuena!