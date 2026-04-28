¡ENHYPEN abre una tercera y ÚLTIMA fecha en México; que no se te pase la venta general de boletos de este martes 28 de abril!

Hace unos días que se confirmó la llegada de la agrupación de K-Pop ENHYPEN a la Ciudad de México como parte de su gira ‘BLOOD SAGA’ y la respuesta de su fandom, mejor conocido como ENGENE azteca no podría estar más feliz… Solo que las primeras dos fechas fueron un rotundo sold-out en pocos minutos.

Ante la gran demanda de entradas para este grupo que se ha consolidado como uno de los más populares de los últimos años, ENHYPEN ha confirmado que habrá una tercera fecha en la Arena CDMX, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber sobre esta última oportunidad para conseguir boletos.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de ENHYPEN?

Se confirmó que Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-Ki han sumado una fecha más en la capital del país y que la venta general será este martes 28 de abril en punto de las 10:00 am a través de la plataforma oficial de Superboletos y en taquillas de la Arena CDMX.

Es importante que tomes en cuenta que los boletos para las primeras dos fechas se terminaron en minutos, por lo que se espera que para esta última el caso sea similar, así que no la pienses y asegura tus entradas.

¿Cuándo son los conciertos de ENHYPEN en México?

Los primeros conciertos anunciados por esta agrupación “hermana de BTS” serán el sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026; mientras que la tercera fecha se estará llevando a cabo el martes 14, teniendo así un gran paso por tierras aztecas.

¡CONFIRMADO!@ENHYPEN abre una TERCERA FECHA en la #ArenaCDMX 🫰🏼♥️



📅 11 y 12 de julio (sold out)

📅 14 de julio (nueva fecha)



🎟 Boletos a la venta general a partir de MAÑANA, 28 de abril, a las 10 am en taquillas y Superboletos



Mas información en: https://t.co/AP6PsYuMJb… pic.twitter.com/ixLLzQ1gNn — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) April 28, 2026

¿Cuánto cuestan los boletos de ENHYPEN en la Arena CDMX?

Una vez que se llevó a cabo la venta de las primeras dos fechas, conocimos los precios, mismos que son los siguientes:

