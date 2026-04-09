ENHYPEN Deserves Respect: ¿Qué significa y por qué los fans están haciendo este movimiento?

El fandom de ENHYPEN se encuentra en una situación bastante compleja. A inicios de marzo, Heeseung anunció su salida de la agrupación para enfocarse en su carrera como solista, lo que desató una fuerte división entre los seguidores. Desde entonces, algunos fans se han negado a aceptar la salida del músico y exigen su regreso; mientras que otros han hecho un llamado al respeto por los integrantes que permanecen en el grupo. Como parte de esta respuesta, se han impulsado hashtags como Enhypen Deserves Respect y ShoutOutToENHYPEN.

¿Qué significan los hashtags ENHYPEN Deserves Respect y ShoutOutToENHYPEN?

Estos hashtags reflejan el apoyo de un sector del fandom en medio de la situación actual del grupo. Al hacerlos tendencia en redes sociales, sus principales objetivos son detener el spam y proteger al resto de los integrantes (Jungwon, Ni-ki, Jake, Sunghoon, Sunoo y Jay), así como mostrar que se puede apoyar tanto a la banda como a la carrera de Heeseung en solitario, sin causar divisiones. No obstante, estas frases también han sido utilizadas por varios fans para exigir el regreso de Heeseung, argumentando que puede llevar ambos proyectos musicales a la par, si su disquera se lo permite; por lo que también es un llamado a su sello discográfico.

Heeseung debutará como solista bajo el nombre de Evan

Mientras el fandom de ENHYPEN continúa asimilando la salida de Heeseung, el idol reveló su nueva identidad como solista: Evan. Según explicó el artista, “Evan” es un nombre que ha atesorado durante años, por lo que le emociona mucho esta nueva etapa en su carrera:

“EVAN es un nombre que he atesorado desde la infancia, uno que guarda muchos de mis recuerdos más preciados. A través de este nombre, espero llegar a los fans con música que exprese plenamente mi yo más honesto y natural”, señaló.

Se espera que el primer álbum de Evan como solista sea lanzado en mayo del presente año. Por ahora, no queda más que esperar a que el idol revele más detalles sobre su nueva etapa como solista.

ENHYPEN anuncia fechas en México

Pese a la polémica que rodea al fandom, ENHYPEN se sumergirá en una nueva gira mundial, con la que visitarán la Ciudad de México. La cita será el próximo 11 de julio, mientras que el recinto aún falta por ser confirmado.