ENHYPEN revela tráiler de su documental de gira que llegará a cines este año

EGENE, prepárense porque pronto esto será una realidad. El documental ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS ya viene en camino y llegará a salas de cine el próximo 5 y 7 de marzo en funciones especiales, mostrando conciertos, ensayos y momentos detrás de cámaras de su gira mundial; se enfocará especialmente en su histórica parada en Japón. Lo mejor de todo es que el primer tráiler ya fue revelado y promete una experiencia de lujo pensada para fans que quieren vivir el tour desde dentro junto a ellos.

¿Qué veremos en el documental de ENHYPEN?

Estamos de acuerdo en que el adelanto es único y es que nos presenta imágenes de conciertos completamente llenos, coreografías impecables y escenas íntimas del grupo durante sus viajes y preparativos. En el avance, los chicos de ENHYPEN nos hacen experimentar junto a ellos, a través de la voz en off y emotivas escenas, la emoción que sintieron de escuchar por primera vez a miles de fans corear sus canciones en estadios.

Solo hizo falta un minuto de tráiler para mostrar el enorme trabajo que hacen detrás del escenario: sus entrenamientos diarios, la presión, el cansancio y la disciplina necesaria para convertir sus actos en uno de los más importantes del K-pop actual. Uno de los puntos que más llama la atención es que se centrará en la conexión con ENGENE, el fandom del grupo, a quienes describen como parte fundamental del éxito del tour.

Una experiencia pensada para vivirse en cine

Por si todo esto te pareciera poco, podrás disfrutar de la cinta en diferentes formatos, pues estará disponible en formatos inmersivos como SCREENX, 4DX y ULTRA 4DX. Si eres una ENGENE que disfruta de las experiencias inmersivas y te gustaría sentir a ENHYPEN más de cerca, estos formatos te permiten experimentar efectos de movimiento y sonido sincronizados para simular que te encuentras dentro del concierto.

¿Ya sabes cómo vas a querer disfrutar de la función?

