Enjambre abre una NUEVA fecha en el Estadio GNP tras soldout, conoce la preventa y venta de boletos

Hace unos días que la banda zacatecana Enjambre, anunció su primera fecha en el Estadio GNP y como se esperaba, este concierto fue un éxito total pues los boletos se agotaron en muy pocos días, siendo este un gran logro si ponemos en contexto la situación que viven hoy en día las bandas de rock en la escena musical de México por lo que este martes confirmaron su segundo concierto en este mítico recinto de la CDMX.

Si bien, Enjambre se formó de manera informal hace más de 25 años, su actividad dentro del circuito “indie” de música alternativa los tuvo en su radar desde el 2009 cuando sorprendieron a todo México con su álbum “El Segundo es Felino” y hoy a más de 15 años de este, se han consolidado como una de las bandas de rock más grandes de la actualidad, así lo dejaron ver en el Vive Latino 2026 al ser una de las bandas principales.

¿Cuándo es el concierto de Enjambre en el Estadio GNP?

Luis Humberto, Rafael y Julián, Isaac Navejas y Ángel Sánchez estarán presentándose este sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Estadio GNP de la Ciudad de México, un recinto con un aforo para más de 65 mil personas, dejando en claro el gran momento que la banda vive tras el lanzamiento de su disco ‘Daños Luz’, mismo que se estrenó este marzo de 2026.

Este último material discográfico conectó a la perfección con sus fans y no era para menos pues era el primer disco de estudio que lanzaban en 6 años, por lo que las generaciones que crecieron con su música, hoy se encuentran en etapas más adultas de la vida.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Enjambre en el Estadio GN?

De acuerdo con Ocesa y TicketMaster, podrás comprar tus boletos para este imperdible concierto a través de la preventa bancaria de este jueves 23 de abril en punto de las 02:00 pm.

Por otro lado, la venta será el viernes 24 de abril en punto de las 02:00 pm; por lo que es importante que te des prisa pues esta segunda fecha también apunta a ser un soldout.