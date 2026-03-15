Lenny Kravitz, Juanes y Enjambre rompen con todo: Estos fueron los MEJORES actos del día 1 del Vive Latino 2026

Este primer día de actividades del Vive Latino vivimos grandes presentaciones, pues desde ídolos en su respectivo idioma como Juanes o Lenny Kravitz hasta clásicos de los 90’s como La Maldita Vecindad o Moenia nos hicieron cantar y bailar.

La diversidad de este primer día de actividades nos ha dejado ver por qué este festival es uno de los más grandes de toda América Latina, donde en cada edición hemos vivido de grandes artistas.

¿Cuáles fueron las mejores presentaciones del Vive Latino?