Lenny Kravitz, Juanes y Enjambre rompen con todo: Estos fueron los MEJORES actos del día 1 del Vive Latino 2026
¿Qué te pareció este primer día de actividades del Vive Latino 2026? Estas fueron las presentaciones que más prendieron:
Este primer día de actividades del Vive Latino vivimos grandes presentaciones, pues desde ídolos en su respectivo idioma como Juanes o Lenny Kravitz hasta clásicos de los 90’s como La Maldita Vecindad o Moenia nos hicieron cantar y bailar.
La diversidad de este primer día de actividades nos ha dejado ver por qué este festival es uno de los más grandes de toda América Latina, donde en cada edición hemos vivido de grandes artistas.
¿Cuáles fueron las mejores presentaciones del Vive Latino?
- Lo mejor de la noche sin duda fue Lenny Kravitz, el artista de 61 años es pura actitud y talento arriba del escenario, donde éxitos como “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘Til I’ts Over”, “Again”, donde además escuchamos canciones de su última producción.
- Otro de los actos que más prendió al público de la CDMX fue Juanes, quien entre invitados y covers de metal se entregó a su público de una manera especial, dejando en claro su impacto en el rock latino, donde no podían faltar clásicos como “La Camisa Negra” o “A Dios Le Pido”.
- Enjambre nos hizo regresar a nuestros años de juventud, confirmando el por qué son una de las bandas que han sabido trascender dentro del rock mexicano, donde sus increíble show nos dio un set donde abarcaron sus casi dos décadas de trayectoria con canciones como “Impacto”, “Madrugada”, “Visita”, “Manía Cardiaca” o “Somos Ajenos”.
- Si hablamos sobre bandas mexicanas más queridas y respetadas, no podemos pasar de largo con La Maldita Vecindad, quienes en esta edición ofrecieron una fiesta de ska, rock místico entre éxitos que han seguido a la banda, donde canciones como “Un Gran Circo”, “Kumbala” o “Un Poco de Sangre” no pudieron faltar al caer la noche.
- Los Enanitos Verdes prendieron al público al atardecer en uno de los shows más esperados, donde con una alineación distinta, lograron conectar con el público, quien disfrutó canciones como “Guitarras Blancas”, “Mi Primer Día Sin TI” o “Lamento Boliviano”.
- Love Of Lesbian llegó a esta edición con la noticia de una separación indefinida, por lo que miles de asistentes se dieron cita en la que fue una de sus últimas presentaciones, donde pudimos escuchar himnos como "Allí donde solíamos gritar", "Club de fans de John Boy" o "La hermandad".