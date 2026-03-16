Vive Latino 2026: México superó a la IA... Estas fueron las mejores bandas del día 2 de actividades
Este domingo se llevó a cabo el segundo día de actividades del Vive Latino en lo que fue una mezcla de emociones, pues aunque es conocido que este festival se distingue por tener una gran diversidad, lo de ayer fue algo que completamente vencería a la Inteligencia Artificial.
Entre grandes actuaciones, propuestas frescas, grandes artistas de la música en nuestro idioma e incluso artistas que marcaron un antes y después en el rock moderno, este Vive Latino 2026 cerró de gran manera una edición más donde se ha demostrado el por qué es uno de los festivales más grandes de toda América Latina.
¿Cuáles fueron los mejores artistas que estuvieron en el Vive Latino?
- Música Pa' Mandar A Volar Vol. 2; Camilo Lara, músico que está detrás de grandes proyectos como el Instituto Mexicano del Sonido, logró reunir a algunas de las voces más icónicas de México, donde pudimos escuchar éxitos de Paulina Rubio, Mijares, Emmanuel, Amanda Miguel, DANNA o Dr. Shenka, siendo un momento único.
- Si hay una banda que es una completa garantía, son Los Fabulosos Cadillacs, quienes con un setlist potente así como sólido se hicieron del público mexicano, donde no pudieron faltar su éxitos como “Vasos Vacíos”; “V Centenario”, “Malbicho” o “Yo No me Sentaría en tu Mesa”.
- Otro de los artistas que se llevó un gran aplauso fue el legendario guitarrista Tom Morello, quien con su sonido revolucionó el rock en los 90’s, donde pudimos escuchar tanto éxitos de Audioslave y Rage Against The Machine, en una presentación tanto anecdótica así como brutal.
- Otro de los actos que fue de otro mundo es el de rusowsky; donde el artista español llegó fiel a su estilo con una propuesta tanto desafiante así como fresca, donde pudimos ser testigos de un show como pocos, donde su producción, músicos y bailarines nos dieron una de las mejores presentaciones del festival.
- The Smashing Pumpkins demostraron el por qué son una de las bandas más representativas de los 90’s, donde además de aventar un gran setlist de sus mejores canciones también coverearon a Pink Floyd, siendo una presentación completamente única.
- Si había una banda que además de ser como pocas, conecta de gran manera con el público mexicano, es Ilia Kuryaki And The Valderramas, quienes hicieron sonar sus mejores éxitos y pusieron a bailar a todo un escenario lleno.
- Otra banda indie consagrada en México es Hello Seahorse! quienes entregaron un show tanto íntimo como explosivo, dejando ver la madurez que como banda han alcanzado en esta última ola de bandas de rock mexicanas, siendo tanto precursores como presente de una escena que busca nuevas direcciones.