Últimos ajustes: Estos son lo NUEVOS horarios por día del Vive Latino 2026

Como sabrás, este fin de semana se estará celebrando una nueva edición del Vive Latino, con lo que el furor del público de la Ciudad de México no puede esperar por este festival que año con año nos trae grandes actos en vivo y que seguramente no te querrás perder por nada del mundo.

Lamentablemente las cosas no siempre salen como uno espera y desde la primera publicación de los horarios oficiales han habido modificaciones debido a que varios artistas han tenido que cancelar su participación en este festival, por lo que mostraremos la última actualización de los actos.

Horarios para el Sábado 14 del Vive Latino 2026 por escenario

Escenario Amazon Music



Orquesta: 14:15 - 14:55

14:15 - 14:55 Enanitos Verdes: 15:45 - 16:35

15:45 - 16:35 Love Of Lesbian: 17:25 - 18:25

17:25 - 18:25 Enjambre: 19:30 - 20:30

19:30 - 20:30 Lenny Kravitz: 21:40 - 23:00

21:40 - 23:00 Maldita Vecindad: 00:05 - 01:05

Escenario Amazon



Margaritas Podridas: 13:40 - 14:15

13:40 - 14:15 Mc Davo: 14:55 - 15:35

14:55 - 15:35 Carlos Sadness: 16:35 - 17:15

16:35 - 17:15 Juanes: 18:25 - 19:25

18:25 - 19:25 John Fogerty: 20:35 - 21:35

20:35 - 21:35 El Gran Combo de Puerto Rico: 23:05 - 00:05

23:05 - 00:05 Moenia: 01:00- 02:00

Escenario Telcel



Erin Memento: 13:40 - 14:15

13:40 - 14:15 Marco Mares: 14:55 - 15:35

14:55 - 15:35 Nacho Vegas: 16:35 -17:15

16:35 -17:15 White Lies : 18:25 - 19:25

18:25 - 19:25 Cypress Hill: 20:35 - 21:35

20:35 - 21:35 Trueno: 23:05 - 00:05

Carpa Little Caesars



Planta Industrial: 14:20 - 15:00

14:20 - 15:00 Alcalá Norte: 15:45 - 16:35

15:45 - 16:35 Cuco: 17:20 - 18:20

17:20 - 18:20 Airbag: 19:30 - 20:30

19:30 - 20:30 Ke Personajes: 21:55 - 22:55

21:55 - 22:55 Los Amigos Invisibles: 00:05 - 01:05

Carpa Intolerante



Los Pream: 15:00 - 15:40

15:00 - 15:40 Los Viejos: 16:35 - 15:15

16:35 - 15:15 Madreperla: 18:25 - 19:25

18:25 - 19:25 Chetes: 20:35 - 21:35

20:35 - 21:35 Los Látigos: 23:00 - 00:00

Casa Comedy (Stand Up)

Oscar Estilla: 14:20 - 14:50

Alexa Zuart: 15:35: 16:05

Pur de Patos: 17:45 - 18:25

Gianni Pex, Lalo Elizarrás y Rulo Matías: 19:55 - 20:35

Horarios para el Domingo 15 del Vive Latino 2026 por escenario

Escenario Amazon Music



Triciclo Circus Band: 14:15 - 14:55

14:15 - 14:55 Dread Mar I: 15:45 - 16:35

15:45 - 16:35 Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2: 17:25 - 18:25

17:25 - 18:25 Fobia: 19:30 - 20:30

19:30 - 20:30 Los Fabulosos Cadillacs: 21:40 - 23:00

21:40 - 23:00 Steve Aoki: 00:05 - 01:05

Escenario Amazon



Kevis & Maykky: 13:40 - 14:15

13:40 - 14:15 Percance: 14:55 - 15:35

14:55 - 15:35 Santa Sabina: 16:35 - 17:15

16:35 - 17:15 Steman & Daniela Spalla: 18:25 - 19:25

18:25 - 19:25 Illya Kuryaky & The Valderramas: 20:35 - 21:40

20:35 - 21:40 The Smashing Pumpkins: 23:05 - 00:05

23:05 - 00:05 Banda Machos: 01:00 - 02:00

Escenario Telcel



Malcriada: 13:40 - 14:15

13:40 - 14:15 Ladrones: 14:55 - 15:35

14:55 - 15:35 Hermanos Gutiérrez: 16:35 - 17:15

16:35 - 17:15 Rusowsky: 18:25 -19:25

18:25 -19:25 Allison: 20:35 - 21:35

20:35 - 21:35 Rich Mafia (Alemán & GeraMX): 23:05 - 00:05

Carpa Little Caesars



Reyna Tropical: 14:20 - 15:00

14:20 - 15:00 Rigoberta Bandini: 15:45 - 16:35

15:45 - 16:35 Conociendo Rusia: 17:25: 18:25

17:25: 18:25 Liran’ Roll: 19:30 - 20:30

19:30 - 20:30 Tom Morello: 21:50 - 22:50

21:50 - 22:50 Avatar: 00:05 - 01:05

Carpa Intolerante

Filtro: 13:45 - 14:20

Beta: 15:00 - 15:45

Dubloza Kolektiv: 16:35 - 17:20

Monobloc: 18:30 - 19:20

Hello Seahorse!: 20:35 - 21:40

Meridian Brothers: 23:05 - 00:00

Casa Comedy (Stand Up)

