Horarios oficiales del concierto de The Weeknd en el Estadio GNP de la CDMX

Este lunes Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd se estará presentando en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de la gira ‘After Hours Til Dawn Tour’ quien además estará acompañado por la cantante Anitta, en el que se espera que sea uno de los conciertos del año, pues este par de artistas se han caracterizado por la gran producción de sus shows en vivo.

The Weeknd estará llegando a la CDMX tras dos años y medio de ausencia en tierras aztecas y a decir verdad esta presentación ha generado altas expectativas pues será el cierre de un ciclo bajo este alter ego, por lo que Abel estaría dándole una nueva dirección a su carrera e identidad artística, por lo que estamos seguros de que no te querrás perder ni un momento de esta presentación.

¿A qué hora son los accesos del concierto de The Weeknd en el Estadio GNP?

A través de redes sociales, Ocesa dio a conocer que los accesos de este imperdible concierto de The Weeknd estarán abriendo en punto de las 5:00 pm, por lo que si tu boleto es en General A o B, te recomendamos no demorar mucho para entrar y así puedas alcanzar uno de los lugares más cercanos al escenario.

¿A qué hora inicia el concierto de The Weeknd y Anita en el Estadio GNP?

Si bien, se ha informado que The Weeknd estará subiendo al escenario del Estadio GNP en punto de las 9:00 pm, la cantante brasileña Anitta se estará presentando a las 7:30 pm y a decir verdad es una invitada de lujo y seguramente también ofrecerá un show de primer nivel.

¿Cómo llegar al Estadio GNP al concierto de The Weeknd?

El Estadio GNP de la alcaldía Iztacalco se ubica sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco y esta puede llegar a ser una una zona bastante concurrida, por lo que te recomendaremos algunas rutas para que llegues sin contratiempos a tu concierto.

