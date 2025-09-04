The Weeknd regresa a México acompañado de Anitta: esto es todo lo que debes de saber

El Estadio GNP Seguros aún era llamado Foro Sol la última vez que The Weeknd piso territorio mexicano, sin embargo, sus fans no tendrán que esperar años para que el canadiense vuelva, pues este jueves se dio a conocer que tendrá dos shows en la Ciudad de México, pero esta vez no lo hará solo, ya que vendrá acompañado de Anitta, con quien comparte una canción.

The Weeknd se volverá al Estadio GNP Seguros el 20 y 21 de abril del próximo año como parte de su tour ‘After hours till dawn’, nombre que recibió la gira anterior. La venta de boletos se dividirá en varias etapas, comenzando con una preventa exclusiva para fans registrados (5 septiembre), seguida de la preventa bancaria (8 y 9 de septiembre) y, finalmente, la venta general (10 de septiembre).

Además de México, en Latinoamérica, el canadiense se presentará el 26 de abril en el Estádio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil. Posteriormente, los días 30 de abril y 1 de mayo, dará shows en el Estádio MorumBIS de São Paulo.

¿Cómo acceder a la venta para fans de The Weeknd?

Si quieres ser de los primeros en adquirir entradas para los conciertos de The Weeknd en la venta especial para fans tendrás que visitar la página web oficial del canadiense, buscar las fechas en México y suscribirte. Posteriormente, recibirás un correo electrónico con un código, el cual tendrás que ingresar antes de realizar la compra.

Pese a que no se han revelado los precios oficiales para México, tomando como referencia sus shows pasados, se espera un rango aproximado de mil 200 a 4 mil 800 pesos mexicanos, más cargos por servicio.

Por otra parte, debido a que The Weeknd repite el nombre del tour que utilizó en 2023, se prevé que el escenario y setlist no sea el mismo que hace 2 años, pero sin dejar de lado los clásicos que han marcado su trayectoria.

