Fans explotan contra Lady Gaga y exigen reembolso tras polémica en su concierto

Lady Gaga es una de las reinas del espectáculo; ir a uno de sus conciertos es sinónimo de ir a una presentación de alta calidad en todos los aspectos. Por eso es de sorprenderse que varios fans estén furiosos exigiendo un reembolso. Durante algunas de sus fechas en el Mayhem Ball Tour en Inglewood, California, los asistentes denunciaron que sus vistas quedaron bloqueadas por camarógrafos que grababan el show. Las quejas se volvieron virales gracias a las denuncias que hicieron en TikTok, y abrieron el debate de si los artistas deberían o no avisar cuando un concierto será filmado y podría afectar la experiencia del público.

¿Qué pasó en los conciertos de Lady Gaga?

La cantante Lady Gaga ofreció cuatro shows en el Kia Forum entre el 18 y el 23 de febrero. Resulta que durante algunas de esas presentaciones, equipos de filmación grabaron el espectáculo, muy probablemente para alguna película relacionada con el evento; de ser así, aún no se confirma de manera oficial. El problema surgió cuando los que estaban en zonas muy cercanas al escenario aseguraron que los camarógrafos permanecieron frente a ellos gran parte del tiempo.

Y el enojo no es para menos, pues algunos de los asistentes revelaron que pagaron más de 2 mil dólares por boletos en zonas privilegiadas y terminaron viendo “la espalda de los camarógrafos” en lugar del show.

Redes sociales estallan: fans piden compensaciones

Los fanáticos se unieron ante esta injusticia en redes sociales, acumulando cientos de miles de reproducciones y comentarios. Muchos no dudaron en demostrar su decepción, sobre todo porque se declaran leales seguidores de la cantante. Algunos reportaron que sí se les ofreció una entrada para otros de sus conciertos, pero que no se les pudo asegurar que fueran a tener una mejor o la misma experiencia.

¿Podría venir una película del Mayhem Ball?

Se desconoce si Mayhem Ball Tour tendrá su propia película, aunque luego de la presencia de las cámaras durante el concierto y si pensamos en los filmes que ha hecho de sus conciertos pasados, las posibilidades aumentan.