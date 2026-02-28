Demi Moore reaparece IRRECONOCIBLE y su nuevo look desata una ola de reacciones y preocupación

Demi Moore hizo una aparición durante el debut de Demna Gvasalia para Gucci y su apariencia se volvió el centro de conversación en redes sociales. La actriz de 63 años apareció con el cabello corto, un rostro mucho más delgado y con los pómulos más marcados. Aunque muchos celebran que ella luce más joven, otros usuarios en redes sociales aseguran que no solo es el corte de pelo, pues, a su parecer, ella se hizo retoques más drásticos, cambiando su aspecto por completo.

El nuevo look de Demi Moore que encendió las redes

Muchos están acostumbrados a verla con su larga melena negra, pero los seguidores quedaron sorprendidos al verla posar con un corte mucho más corto, fresco y moderno. Por si fuera poco, también la vieron vestida con un atuendo de cuero completamente entallado, mostrando su clásica figura estilizada.

|Crédito: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci

Los comentarios no tardaron en llegar a las redes sociales. Muchos usuarios celebraron el cambio con frases como “le quitó 20 años de encima” o “se ve absolutamente fabulosa”. Sin embargo, hubo quienes no dudaron en expresar que ella lucía diferente; incluso hay quienes mencionaban que su rostro parecía demacrado y afectado posiblemente por alguna cirugía estética o por pérdida excesiva de peso.

Está de moda perder peso

Si los fans tienen razón y Demi Moore perdió peso excesivo, no es de sorprenderse que la actriz siga esta peligrosa tendencia. En los últimos meses, se ha convertido en una moda que las celebridades luzcan figuras extremadamente delgadas, como en el caso de Ariana Grande, Cynthia Erivo y Nicole Kidman, por decir algunos ejemplos. Esto resulta bastante riesgoso para la salud y nos habla de una presión sistemática en cuerpos femeninos para que sean aceptables al ojo público sin tomar en cuenta su salud física y mental.

|Crédito: Claudio Lavenia/Getty Images for Gucci

La cabellera histórica de Demi Moore

Lo que sí es cierto es que el corte de pelo es un cambio bastante notable en la actriz, pues siempre ha sido parte importante de su imagen pública. En los años 80 experimentó con volumen y capas; también lo lució completamente rapado para dar vida a la teniente Jordan O’Neil en G.I. Jane (1997) y cómo olvidar el icónico corte en la cinta de Ghost (1990).

