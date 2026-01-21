Fobia a regresa al Vive Latino 2026 sin Jay de la Cueva, uno de sus miembros históricos

Tras revelarse que Fobia participará en el Vive Latino 2026 , Jay de la Cueva confirmó que no fue convocado por la agrupación para su participación en esta nueva edición del festival de música, por lo que no formará parte del reencuentro que la banda prepara. La noticia generó sorpresa y molestia entre seguidores del grupo, ya que el músico es considerado una figura fundamental en la historia de la agrupación.

El también cantante expresó que la decisión le generó tristeza, especialmente por la relevancia histórica que tiene el festival y por su larga relación con la banda.

¿Quiénes son Fobia y por qué su historia con el Vive Latino marcó al rock mexicano?

Fobia es una de las bandas más representativas del rock mexicano surgidas a finales de los años 80. Con un estilo que mezcló pop, rock alternativo y experimentación sonora, el grupo logró consolidarse como una referencia generacional con canciones que se convirtieron en himnos para el público mexicano.

A lo largo de su trayectoria, Fobia ha mantenido una relación cercana con el Festival Vive Latino, escenario en el que se ha presentado en distintas ediciones y donde ha reafirmado su estatus como banda clave dentro de la historia del festival. Su regreso al cartel del Vive Latino 2026 fue recibido con entusiasmo por los fans, quienes esperaban un reencuentro completo. Sin embargo, el anuncio vino acompañado con la ausencia de Jay de la Cueva que no pasó desapercibida.

Jay de la Cueva, el gran ausente de Fobia y su legado musical

Jay de la Cueva es reconocido como uno de los músicos más versátiles del rock mexicano. Multiinstrumentista, productor y compositor, formó parte de Fobia durante más de 30 años, aportando no solo en la batería, sino también en la construcción sonora y la identidad musical del grupo.

Más allá de Fobia, Jay de la Cueva ha desarrollado una carrera sólida en otros proyectos fundamentales del rock nacional, consolidándose como una figura clave dentro de la industria musical mexicana. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos y formatos lo ha mantenido vigente. Actualmente, Jay se encuentra enfocado en nuevos proyectos musicales.