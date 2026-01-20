Lucha libre, comedia y mucha música en el Vive Latino 2026

A 54 días de que llegue el Vive Latino 2026, que se celebrará este 14 y 15 de marzo, el ánimo ya se siente en el ambiente… y el calor no solo es por el clima. La emoción está a tope rumbo a uno de los festivales más esperados del año.

En la reciente conferencia de prensa se nos dio una probadita de lo que viene para esta edición, y spoiler alert: pinta para ser épica. Música, risas, llaves voladoras y mucha vibra chilanga se reunirán en un mismo lugar.

Ahora lee: ¿Qué le pasó a Tekashi 6ix9ine? Esto se sabe del presunto ataque al rapero en prisión

La comedia se hace presente en el Vive Latino 2026

La risa también tendrá su propio escenario. El Tío Rober y El Cojo Feliz fueron los encargados de presentar el cartel de la Carpa de la Comedia, confirmando que el Vive Latino no solo es rock, sino también carcajadas.

Este festival sigue demostrando que sabe mezclarlo todo: talento, música y comedia en un mismo espacio, donde las guitarras distorsionadas conviven con los chistes bien filosos. Porque sí, aquí también se viene a reír.

Lucha libre en el Vive Latino 2026

La lucha libre no podía faltar y llega con todo. Templario fue el encargado de presentar el cartel de lucha libre de la mano del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Entre llaves, vuelos y una buena dosis de show, se dejó claro que la lucha libre es disciplina, tradición y también espectáculo. Una mezcla perfecta para encender al público y demostrar que este deporte y espectáculo es parte esencial de nuestra cultura.

Vive Latino 2026: música, comedia y lucha libre encenderán el festival más esperado del año

Grandes invitados en el Vive Latino 2026

Las sorpresas no pararon ahí. A la conferencia llegaron invitados únicos que representan lo mejor de la música iberoamericana, dejando claro por qué el Vive Latino es uno de los festivales más importantes de México y del mundo.

Se destacó la importancia de estos espacios que unen géneros y generaciones: desde rock en español, pasando por ritmos tropicales, hasta llegar al metal; todo cabe en este festival que celebra la diversidad musical.

Bandas como Liran’ Roll y La Maldita Vecindad coincidieron en que la música ha crecido con el paso de los años y que, pese al tiempo, siguen representando mucho para un público fiel que mantiene vivo el movimiento.

Por su parte, Santa Sabina habló sobre la dura pérdida tras la partida de Rita, un golpe fuerte que los llevó a reconstruirse musical y emocionalmente. Aun así, el amor por la música y el apoyo de amigos y fans los ha impulsado a seguir adelante, demostrando que la música también sana y abre corazones.