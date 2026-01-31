Grammy 2026: horarios para ver la gala en Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Perú, Puerto Rico y más

Comienza la cuenta regresiva para los Premios Grammy 2026, pues estos se celebrarán el domingo 1 de febrero, desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles. La transmisión principal, en Estados Unidos, empezará por la noche a las 5 p.m. (hora local), y será televisada en vivo a través de plataformas de streaming. Si no te quieres perder detalle de la noche más importante de la música, te decimos a qué hora podrás ver en tu país.

Si eres un melómano y realmente quieres saber todo, recuerda que antes de la ceremonia estelar, también se llevará a cabo el llamado Premiere Ceremony, donde se entregan muchos premios técnicos y se transmite por plataformas digitales como el canal oficial de los Grammy en YouTube.

Grammy 2026: ¿A qué hora ver la gala en Latinoamérica?

Como cada año, los horarios varían según el país de la región. Aquí te mostramos cómo se ajusta el inicio de la ceremonia principal (la transmisión del show estelar) en distintos lugares:

México (hora del centro):

Ceremonia principal : 7 p.m.

: 7 p.m. Pre-show (alfombra roja): alrededor de 6 p.m.

Colombia y Perú:

Ceremonia principal: 8 p.m.

8 p.m. Pre-show (alfombra roja): alrededor de 7 p.m.

Argentina y Chile:

Ceremonia principal: 10 p.m. (debido a la diferencia horaria con Los Ángeles)

10 p.m. (debido a la diferencia horaria con Los Ángeles) Pre-show (alfombra roja): alrededor de 9 p.m.

Puerto Rico y República Dominicana:

Ceremonia principal: 9 p.m.

9 p.m. Pre-show (alfombra roja): alrededor de 8 p.m.

¿Qué esperar de la ceremonia de este año?

La 68.ª edición promete mucho como cada año. Según parece, esta edición tendrá las actuaciones más comentadas del año, tributos especiales y la entrega de premios en más de 90 categorías que celebran lo mejor de la música global, desde pop y R&B hasta géneros urbanos, latinos y alternativos.

