Esto significa “Aperture”, una de las canciones más personales del nuevo álbum de Harry Styles, Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Harry Styles sorprendió a todos el pasado viernes 5 de marzo con el nuevo lanzamiento de su álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, en el que explora nuevos sonidos y se vulnera a través de sus letras, como por ejemplo en la canción “Aperture” en la que se sincera sobre las relaciones y el proceso de abrirse emocionalmente ante otra persona.

¿Qué significa “Aperture” y de qué habla?

La palabra “Aperture” significa abertura, en este tema Harry Styles habla sobre la vulnerabilidad y cómo luego de aceptar cualquier tipo de sentimiento una persona puede llegar a encontrar la claridad y la tranquilidad en el camino. En esta canción el ex integrante de One Direction expresa lo que significa no conocer un amor real y estar acostumbrado a las malas experiencias del pasado: “Quiero saber qué es estar a salvo, no me apartaré de esto, no me apartaré de esto, no conozco estos espacios” son algunos de los versos de la canción. Por otra parte, la canción tiene uno de los cierres más fuertes diciendo “Pertenecemos el uno al otro” asegurando que al final de las dudas, abrirse con otra persona puede significar encontrar el amor.

Video Aperture de Harry Styles

El tema “Aperture” de Harry Styles cuenta con un video oficial en el que podemos ver al cantante británico sentirse observado por alguien, persona que puede representar sus miedos y el pasado que no lo deja en paz. Sin embargo, con el paso del tiempo el artista aprende a controlar dicho miedo y dominar todo aquello que antes lo lastimaba o le causaba algún tipo de daño.

¿Cuál es el concepto de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el nuevo álbum de Harry Styles?

Luego de cuatro años sin haber lanzado un álbum, el artista británico Harry Styles apuesta por un concepto musical distinto, uno más experimental ya que a través de las 12 canciones que conforman su proyecto musical el cantante apuesta por sonidos de música dance y electrónica que se salen del marco de lo que ha sido su trabajo anteriormente, además de que aborda letras más introspectivas, en donde muestra la vulnerabilidad, el miedo y todas las emociones que se viven en las relaciones.

¿Cuándo será el concierto de Harry Styles en México?

Harry Styles se presentará en México, en el Estadio GNP seguros con su gira "Together, Together" el próximo 31 de julio, , 4, 7 y 8 de agosto de 2026.