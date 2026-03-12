CONFIRMADO: Jack Osbourne llamará a su hija Ozzy, en honor a su padre y leyenda de Black Sabbath

El nombre del Príncipe de las Tinieblas seguirá retumbando en la tierra por lo menos una generación más, y es que Jack Osbourne ha revelado el nacimiento de su nueva hija, a quien ha llamado Ozzy en honor a su padre quien fue uno de los referentes del rock más recordados y sobre todo por ser el vocalista de Black Sabbath quien murió el 22 de julio de 2025.

Toda esta información se supo luego de que Jack Osbourne y su madre Sharon presentarán a Ozzy Matilda Osbourne. Cabe señalar que, el hijo de la leyenda del rock ya había revelado que su esposa estaba embarazada y esto lo hizo tras haber estado en “I´m a Celebrity” en diciembre de 2025, donde aseguró que, esta noticia era un tipo de distracción saludable luego del fallecimiento de su padre Ozzy en julio del mismo año.

¿Quién fue Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, fue hijo de un fabricante de herramientas y una obrera. Abandonó la escuela cuando tenía 15 años de edad y tras haber trabajado en varios oficios, incluyendo también una obra de construcción y hasta en un matadero, se decidió a la delincuencia, esas enseñanzas terminaron muy mal, de hecho, fue condenado a 6 semanas de prisión luego de que su padre no quisiera pagar una multa.

Su inspiración para la música fueron los Beatles y además Ozzy atribuyó su conversión a la música de 1953 de los fab Four, “She Loves You”. El grupo que lo lanzó a la fama fue Black Sabbath, agrupación que se formó en el año de 1967 cuando Geezer Butler quien era bajista y compositor de lo que primero sería un grupo llamado Rare Breed, fue aquí donde le pidió a Ozz que se uniera junto con el guitarrista Tony Lommu y Bill Ward, el baterista.

Luego de varios años y cambios de nombre, la banda por fin adoptó lo que hoy conocemos como Black Sabbath, y es que de acuerdo con las declaraciones que dio Butler para la revista Rolling Stone en el 2016; si los fanáticos pagaban para sentir miedo en el cine, entonces debía suceder lo mismo en los conciertos. El primer álbum de esta agrupación se grabó en tan sólo 2 días en 1969.

Lo que caracterizaba a este grupo era la música ruidosa y sombría, así como un aura satánica que llamaba el uso del tritono, un intervalo irregular que se asocia con el diablo en la música desde la Edad Media, esto se popularizó de inmediato. Al inicio, Ozzy quiso ser reconocido por sus fanáticos como el Padrino del heavy Metal, pero la estrella se adjudicaría otro apodo, el cual hoy todos conocemos como: “El Príncipe de las Tinieblas”.

¿Cuándo se separó Ozzy Osbourne de Black Sabbath?

Ozzy Osbourne dejó la banda en 1979 luego de que el grupo ya había grabado 8 álbumes, y además por algunos problemas relacionados con las drogas y el alcohol; sin embargo, pudo continuar su carrera como solista donde lanzó hasta 11 discos más antes de regresar con sus compañeros en 1997.

El murciélago de Ozzy Osbourne

La mordedura del murciélago se dio en uno de los conciertos de Osbourne en el veterans Memorial Auditorium de Des Moines, Lowa, el 20 de enero de 1982 en su gira llamada “Diary of a Madman”. Esto fue un escándalo que lo persiguió y el mismo cantante aseguraba que, cada vez que da una entrevista siempre le preguntaban a qué saben este tipo de animales.

