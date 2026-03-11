Lim Young Woong supera a los BTS con este impresionante récord

Impresionante, Lim Young Woong se convirtió oficialmente en el artista con más reproducciones en la historia de Melon, el solista suma 13.500 millones de reproducciones mientras que, los BTS sólo tienen 13.480 millones de reproducciones. Cabe señalar que, el grupo Bangtan Sonyeodan, que traduce como Boy Scouts a prueba de balas, ahora ya no son los más escuchados.

Lim Young y sus premios en el 2025

Por otro lado, Lim Young Woong pudo ganar dos premios en los Melon Musica Awards 2025, los cuales se celebraron en el Gocheok Sky Dome a finales del 2025; en esta ceremonia el cantante se pudo llevar el premio TOP 10, el cual se le da al cantante más elogiado del año, y el galardón Millions TOP 10, el cual se le entrega a la canción que haya superado el millón de reproducciones pasando las 24 horas de su estreno.

Esto dicen los directivos de Melon de Lim Young

Cabe señalar que los directivos de los Melon afirman que las cifras en streaming como las del uso que se fueron acumulando fueron simplemente abrumadoras en el 2025. Esto parece ser un momento en el que, el apoyo constante y la pasión del cantante han dado frutos, ya que la aceptación de sus fanáticos brillaron mucho más.

¿Quién es Lim Young?

Este cantante es un reconocido cantante de trot, y para los seguidores del k-pop es un nombre constantemente que se disputa los primeros puestos con otras agrupaciones y cantantes más famosos. Este artista nació en 1991 en la ciudad de Pocheon, en Corea del Sur; a los 25 años hizo su debut en los escenarios con el tema de Hate You.

Cabe señalar que, los inicios de su carrera fueron con altibajos, y su momento de popularidad se daría en el 2020 cuando fue el favorito de los fanáticos, para posteriormente ganar el famoso reality de música “Mr Trot”, desde ese día su fama se alzó como la espuma.

Escaló muy rápido en los rankings musicales para colocarse como el número 1 de Charts Coreanos como Melon, Genie t Bugs; esta canción marcó su debut en show musicales. Gracias a su éxito, este cantante inició su promoción en shows musicales donde se hizo con sus dos primeros galardones.

Para el 2021, Young Woong pudo sorprender a todos promocionados junto a los ídolos del k-pop, en el 2022 los éxitos siguieron llegando y pudo superar a grandes agrupaciones de este género musical de famosos. En los MMA 2022 también ganó los trofeos de la velada a los favoritos como los BTS. En dicho año, el artista se hizo con 2 estatuillas la del mejor álbum del año y la del artista del año.

Para los MMA 2023 fue nominado en la ceremonia donde el artista premió llevándose 5 trofeos; en este 2023 siguió rompiendo récords, donde protagonizó su primera gira nacional en 6 ciudades en Corea del Sur.