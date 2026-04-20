Concierto de ⁠Jackson Wang en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios, setlist y TODO lo que debes de saber

Este lunes 20 de abril se estará llevando a cabo el tan esperado concierto del artista Jackson Wang, quien llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira 'MAGICMAN 2 World Tour', en el que se espera que sea un gran show.

Directamente desde Hong Kong, el cantante, productor, rapero, bailarín y diseñador, llegará con sus mejores canciones a la capital del país donde el artista se ha consolidado como una de las figuras del K-Pop más queridas de nuestro país desde hace algunos años.

¿A qué hora es el concierto de Jackson Wang en la CDMX?

A través de redes sociales, Ocesa confirmó que los accesos al concierto de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México abrirán a las 6:00 pm en punto y que este show dará inicio a las 8:00 pm; por lo que es contarás con un tiempo considerable para llegar a este venue que semana a semana recibe a los mejores artistas del mundo.

¿Cuál será el setlist de Jackson Wang en la Ciudad de México?

De acuerdo con las presentaciones que Jackson Wang ha realizado por diversos países como parte de su gira 'MAGICMAN 2 World Tour', se espera que el artista cante estas canciones:



High Alone

Access

Hate to Love

Shadows on the Wall

Contact

Closer

Not for Me

Blue

Everything

Long Gone

Dopamine

BUCK

Let Loose

TITANIC

GBAD

Dear:

Sophie Ricky

Made Me a Man

100 Ways

Come Alive

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Es importante que sepas que el Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las mejores rutas a considerar para evitar contratiempos:



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.

Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.

Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto. Vehículo particular: Deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.