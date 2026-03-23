Lo MEJOR del K-Pop llega al Tecate Pal’ Norte 2026 con Jackson Wang

Oficialmente estamos en la semana de uno de los festivales de música más grandes de todo México, pues el 27, 28 y 29 de abril se estará llevando a cabo el Tecate Pal’ Norte 2026 con una cartelera digna de los mejores eventos del mundo, pues además de contar con gran diversidad, tendrá actos de gran nivel.

Uno de los artistas que más ha acaparado la atención es la estrella del Jackson Wang, quien se estará presentando el viernes 27 de marzo en el escenario Tecate Original de 19:15 a 20:15, siendo uno de los actos más esperados del día y del festival entero.

¿Quién es Jackson Wang?

Jackson Wang es una estrella de la música, de 30 años, quien hoy en día se desenvuelve como rapero, bailarín e incluso diseñador de moda, aunque llegó a la fama mundial por formar parte de la agrupación de K-Pop GOT7, con la que desde hace más de 10 años ha sonado por todas partes del mundo.

Si aún no conoces a esta estrella del K-Pop y el R&B, es necesario que sepas que este artista llega a como uno de los actos más esperados, donde hará sonar su último disco ‘MAGICMAN 2’ (2025) y demás éxitos como “LMLY”, “100 Ways”, “Blow” o “I Love You 3000 II”.

Si tienes tiempo irás al Tecate Pal’ Norte 2026 y tienes tiempo de sobra, no lo dudes y date una vuelta por el escenario Tecate Original y vive la experiencia de una de las estrellas del K-Pop más destacadas de la última década.

¿Qué precio tienen los boletos del Tecate Pal’ Norte 2026?

Para buenas noticias, aún hay boletos por día y abonos disponibles del Tecate Pal' Norte 2026, el cuál se estará llevando a cabo en el Parque Fundidora y sus precios son los siguientes:

