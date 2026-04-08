Vibrante Festival 2026: José Madero, Molotov, DLD, Los Estrambóticos y más bandas llegan al Edomex en un evento IMPERDIBLE, precios, fecha y más

Porque no solo la Ciudad de México tiene grandes festivales de música, estamos a pocos días de la realización del Vibrante Festival 2026, el evento que llega como una alternativa enfocada en llevar lo mejor del rock mexicano moderno al público que lo ha hecho crecer y que lo disfruta como ninguno otro.

Con un cartel plagado de bandas que han hecho vibrar a México y a todo el continente, estamos a poco de poder ver los imperdibles shows en vivo como lo es Molotov, José Madero, DLD, La Castañeda entre otras más que seguramente conoces, mismas que te harán cantar, brincar y hasta sacar tus mejores pasos.

¿Qué bandas estarán en el Vibrante Festival 2026?

El cartel de esta edición que está rompiendo con todo, contará con la participación de las siguientes bandas mexicanas:



Molotov

DLD

José Madero

La Gusana Ciega

La Castañeda

Los Estrambóticos

Here Comes The Kraken

Insulina y los Espantasuegras

Hey Sebas!

¿Un clásico moderno? No te pierdas esta entrevista con Erik Neville de la banda mexicana DLD quien nos contó que hay nueva música en camino

¿Cuándo y en dónde será el Vibrante Festival 2026?

Este imperdible festival que apunta a ser uno de los mejores del año, se estará llevando a cabo el próximo sábado 25 de abril en Campos Tonanitla, en el Estado de México, lo que lo hace una propuesta única y llena de bandas que han definido el sonido del rock moderno y que se acerca a la gente como una propuesta tan sólida como interesante.

¿Dónde comprar boletos para el Vibrante Festival y cuál es su precio?

Sin con solo ver el cartel te animaste a lanzarte a uno de los mejores festivales que estará realizándose en el Área Metropolitana te informamos que los boletos tienen un precio de $1,161 pesos a través de la plataforma de Boletia, donde inlcuso puedes hacerte de este a meses.

Por otro lado, es importante que sepas que también lo puedes adquirir en puntos de venta oficiales como lo son tiendas deportivas Nerias y DQD Club de Ecatepec, así que no hay pretextos para perderte de este gran festival de música.