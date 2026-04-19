Justin Bieber y Billie Eilish protagonizan uno de los momentos más emotivos de Coachella 2026

Durante la edición 2026 de Coachella Justin Bieber sorprendió a los asistentes con una de sus presentaciones más memorables la cual protagonizó junto con Billie Eilish cuando interpretó “One less lonely girl”.

Durante su segundo show como artista principal en el escenario del Empire Polo Club, el cantante canadiense recreó una de las presentaciones más icónicas con las que iniciaba sus primeras giras cuando invitó a Eilish al escenario.

Los fans saltaron de emoción al ver que la intérprete de “Bad Guy” apareció de sorpresa al escenario y verla visiblemente emocionada, lo que generó una ola de ovaciones. Cabe destacar, que en declaraciones anteriores Billie Eilish se ha declarado fan de Bieber desde su infancia, por lo que el momento fue más allá de ver a dos artistas juntos, si no también fue el de ver a una fan con su idolor, para varios este momento fue interpretado como un “círculo completo” en la carrera de Billie.

Además de la presentación de Billie Eilish, Justin Bieber invitó al escenario a SZA, Big Sean y Sexyy Red con estas colaboraciones el artista creó y consolidó su show como uno de los más destacados del festival.

¿Por qué fue tan relevante a Justin Bieber con Billie Eilish?

Más que una unión de dos celebridades arriba del escenario, este momento que se vivió durante Coachella 2026, Justin Bieber y Billie Eilish representó un hito simbolico dentro de la industria del pop al ver a dos generaciones.

Por un lado Justin Bieber se consolidó durante finales de los 2000 como una figura que dominó el pop global, mientras que Billie Eilish es una de las voces más influyentes de la música actual.

Asimismo, el encuentro destaca por su carga emocional y narrativa debido a que fue un momento de admiración donde una artista pasó de ser fan a protagonista a lado de su ídolo, algo poco común arriba de los escenarios más emblemáticos.