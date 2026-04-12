Así se vivió el regreso de Justin Bieber a los escenarios, en Coachella 2026

Justin Bieber no se presentaba en un escenario desde el 2022, sin embargo, el cantante canadiense pudo regresar y presentarse en uno de los conciertos más importantes; el artista cantó sus mejores temas en el Festival de Coachella 2026, el cual se realizó en Indio, California. Entre los éxitos que interpretó fueron: “Baby”, “Sorry”, “Favorite Girl”, “Never Say Never” y “Beauty and a Beat”.

El cantante canadiense Justin Bieber tomó el escenario principal del Festival de Coachella con un espectáculo totalmente lleno, y su presentación abordó los mejores éxitos que lograron consolidarlo como uno de los mejores artistas, el intérprete de “Baby” salió vestido con una sudadera rosa, pero estuvo acompañado con una propuesta minimalista; de hecho, abrió con su tema de “All I Can Take”.

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¿Por qué Justin Bieber ya no se presentaba en los escenarios?

Justin Bieber no se presentaba en los escenarios luego de tener problemas de salud desde el 2023; sin embargo, en el 2025 pudo lanzar su último álbum titulado “Swag”, el cual fue un proyecto experimental, pero sobre todo íntimo. De hecho, el canadiense hizo su regreso a un concierto de los más importantes que se lleva a cabo en el Festival de Coachella 2026, y algunos fanáticos esperan ver una gira mundial del artista.

Justin Bieber y sus problemas de salud

No es un secreto que, Justin Bieber haya revelado en varias ocasiones que, tuvo problemas de salud con depresión y ansiedad; las cuales se derivaron de la presión que tuvo a muy temprana edad luego de que le alcanzara la fama; sin embargo, en el 2022 fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, la cual es una afección neurológica trajo como consecuencia una parálisis facial de manera momentánea y esto lo obligó a cancelar algunas presentaciones de su gira mundial.

¿Quién es la esposa de Justin Bieber?

La esposa del canadiense es Hailey Bieber con quien contrajo matrimonio en el 2018; de hecho, su relación ha traído mucha estabilidad y apoyo en los momentos más complicados de Justin Bieber en los últimos años; además, la pareja cumplió 10 años de estar juntos, pero, el comportamiento de Justin Bieber con su esposa ha traído opiniones divididas debido al trato que le da el actor a la madre de su hijo.

¿Qué artistas estarán en el Festival de Coachella 2026 hoy domingo 12 de abril?

Para hoy domingo 12 de abril de 2026 es la fecha con la que concluirá el Festival de Coachella, pero, una de las artistas confirmadas y más esperada de este concierto es Karol G, la cual se presentará en punto de las 21:55 horas, tiempo del centro del país. Los otros artistas que estarán serán: Young Thug, Foster The People, Iggy Pop, FKA twigs y Major Lazer.

