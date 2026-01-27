¿Invitados de lujo? Travis Scott, Peso Pluma y Fuerza Regida podrían subir al escenario con Kanye West en México

Últimamente, parte de la magia de los conciertos son los inesperados y emblemáticos invitados especiales. Parece ser que hay buenas noticias para los fans de Kanye West que asistirán a sus conciertos en México, pues se rumora que podría tener figuras de alto calibre. De acuerdo con información del periodista Gil Barrera, resaltan nombres como Travis Scott, Peso Pluma y Fuerza Regida, los cuales supuestamente estarían contemplados para acompañar a YE en sus esperados shows en la Ciudad de México, lo que elevaría el evento a un nivel histórico.

También te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Anuncian la LISTA COMPLETA de nominaciones para los premios BAFTA 2026. ¿Cuántas para Guillermo del Toro?

Kanye West y su obsesión por shows irrepetibles

Y es que un concierto de Kanye West jamás es cualquier concierto; siempre que se trata de este artista, se habla de espectáculos que rompen moldes. Más allá de su discografía, el rapero se ha consolidado por ofrecer conciertos con puestas en escena conceptuales, colaboraciones inesperadas y una narrativa visual que convierte cada show en una experiencia única que le volará los sentidos a todos sus fans. Por eso, la posibilidad de invitados especiales es algo que se puede sentir prácticamente en el aire, emocionando a todos los fans del rapero.

Peso Pluma, el invitado que más ruido ha generado

De los nombres que más llaman la atención es Peso Pluma, el cual destaca como el posible invitado principal. No solo marcaría su regreso oficial a escenarios mexicanos tras un 2025 lleno de polémicas, sino que reafirmaría su alianza creativa con Kanye, con quien colaboró en temas recientes.

Travis Scott y una dupla probada con YE

El nombre de Travis Scott es un nombre muy fuerte, pues tiene historial de colaboraciones con Kanye. La energía de ambos en el escenario encaja a la perfección en eventos de alto calibre como el que dará en nuestro país. De confirmarse, reforzaría el componente de rap estadounidense del show y garantizaría uno de los momentos más intensos de la noche.

Fuerza Regida y el peso del regional mexicano global

La posible participación de Fuerza Regida emociona y confirma que el regional mexicano crece a pasos agigantados. No por nada, el género ha entrado en el top 10 mundial de Spotify, lo que garantiza que su presencia en el concierto del rapero podría romperla y emocionar a más de uno en el evento.