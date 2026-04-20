Karol G anuncia nueva gira: ¿vendrá a México con el tour de “Tropicoqueta”?

Los fans de la música urbana están de fiesta, pues la cantante Karol G anunció durante su presentación en Coachella 2026 oficialmente que iniciará una nueva gira mundial, la cual estará inspirada en su álbum Tropicoqueta. Aunque ya todos morimos por saber, a estas alturas todavía no se revelan las fechas ni las ciudades confirmadas. Es por eso que las expectativas están a tope y los fans están en espera de que nuestro país sea incluido en esta próxima serie de conciertos.

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El anuncio en Coachella que emocionó a fans de todo el mundo

Al finalizar su presentación durante su icónico concierto de Coachella, la bichota reveló todo con una frase directa y concisa: “Nos vamos de tour”. Eso fue suficiente para que las redes sociales explotaran y no es para menos, pues Karol G tuvo una gira previa muy exitosa que se convirtió en fenómeno global.

¿Cómo será el tour de “Tropicoqueta”?

Aún no hay pistas de estos eventos, pero todo apunta a que Karol G ha tenido un crecimiento impresionante, por lo que los fans podrán ver su evolución en este nuevo tour. Este nuevo recorrido estará basado en su más reciente álbum, el cual tiene una propuesta visual mucho más ambiciosa y un concepto más personal.

¿Karol G vendrá a México?

Aunque no hay confirmación oficial, todo indica que será una de sus paradas obligadas. Esto porque nuestro país es uno de sus mercados más fuertes y con una base de fans impresionante. En México ha llenado estadios con sus presentaciones anteriores. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que este álbum tuvo referencias a la cultura mexicana, por lo que es muy probable que la actriz lo tenga contemplado.

¿Cuándo podrían anunciarse las fechas?

Es difícil saber, pero si seguimos la tendencia global de los artistas al anunciar sus giras, podemos esperar que en un par de semanas se anuncien las fechas de manera oficial a través de sus redes sociales. Una vez sean publicadas, es muy probable que en unos cuantos días se revelen los días de la preventa y la venta general, la cual podría ocurrir en los próximos meses.