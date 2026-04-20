ÚLTIMA HORA: Encuentran sin vida a actor de Salvados por la campana en el baño de su casa

El actor Patrick Muldoon, recordado por su participación en la popular serie de Salvados por la Campana y la película de Starship Troopers, fue encontrado sin vida en la mañana del 19 de abril de 2026 en el baño de su casa ubicada en Beverly Hills. De acuerdo con los primeros reportes, el actor de 57 años de edad sufrió un ataque cardíaco mientras se preparaba para bañarse, lo que inevitablemente provocó su fallecimiento pese a los intentos de reanimación por parte de los paramédicos.

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|Crédito: Chelsea Guglielmino/Getty Images

¿Cómo murió Patrick Muldoon?

De acuerdo con la información que fue compartida por sus familiares, el actor se había tomado una taza de café junto a su pareja. Cuando terminó, se dirigió al baño para meterse a bañar. Su pareja notó que se tardó más de lo habitual y fue ahí cuando lo encontraron inconsciente en el baño. De inmediato se llamó a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron al lugar, no lograron salvarlo.

¿De qué murió el actor de Salvados por la campana?

El reporte emitido por las autoridades confirmó que la muerte fue el resultado de un ataque cardíaco, lo que provocó que se desplomara en el baño. El actor perdió la vida a la edad de 57 años.

¿Quién fue Patrick Muldoon?

Muldoon fue un actor con una carrera destacada en el mundo del cine y la televisión. Sus proyectos más reconocidos fueron:



Salvados por la campana

Days of our lives como Austin Reed

Melrose Place

Gracias a su papel en “Días de nuestras vidas” (Days of our lives), Muldoon se convirtió en una de las figuras del género de telenovela en Estados Unidos. Cuando salió de este proyecto, se integró al elenco de Melrose Place, dando vida a Richard Hart durante varias temporadas. Pero su más grande éxito fue cuando interpretó a Zander Barcalow en Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven.