Karol G y Bad Bunny juntos en Medellín: el momento ÉPICO del último concierto en Colombia

Medellín fue la envidia de todos los fans de Bad Bunny, pues cerró su último concierto en Colombia en el Estadio Atanasio Girardot y lo hizo de una manera espectacular: tuvo de invitada a la mismísima Karol G este domingo 25 de enero, provocando gritos, lágrimas y videos virales en segundos.

Bad Bunny cierra su DTMF Tour en Medellín… con una sorpresa gigante

Del 23 al 25 de enero, Bad Bunny se aventó tres conciertos consecutivos en Medellín. Durante los eventos, el artista conectó directamente con su público colombiano, creando un ambiente de fiesta lleno de nostalgia, perreo y mucho baile. Pero aunque las tres noches fueron intensas, la última se llevó los aplausos, convirtiéndose en la más legendaria, gracias a una invitada que nadie esperaba ver en este momento: Karol G.

KAROL G Y BAD BUNNY JUNTOS EN EL ESCENARIO DESPUES DE AÑOS WOW pic.twitter.com/sk7hR2cYGI — keniel (@kenielthinking) January 26, 2026

Karol G regresa a los escenarios en su ciudad natal

Ver una vez más a la cantante presentarse en su ciudad natal junto a uno de los artistas más relevantes e importantes del momento convirtió la noche en un momento especial que sin duda emocionó a más de uno. Bad Bunny la presentó como “una de las representantes de nuestra cultura y música a nivel mundial”, algo que puso a todos a gritar y llorar de la emoción.

“Ahora Me Llama”: la canción perfecta para activar la nostalgia

El primer tema que interpretaron juntos fue “Ahora Me Llama” (2017), una colaboración que para muchos de sus seguidores representa esa etapa donde ambos empezaban a reventar la escena global. Lo que más valoraron los asistentes es que no solo salió, se presentó y se fue, pues la cantante tuvo una participación más completa de lo que muchos esperaban.

Las otras canciones que cantaron juntos

Además de “Ahora Me Llama”, ambos se aventaron “Si antes te hubiera conocido”, uno de los temas más recientes y populares de Karol G. Fue un momento único que puso a bailar y cantar a todo el estadio. Pero la cosa no terminó ahí, pues Karol G también interpretó “Latina Foreva”.

