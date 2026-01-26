Timothée Chalamet y Kylie Jenner se escapan a Los Cabos: compras, cena romántica y rumores de compromiso

Timothée Chalamet y Kylie Jenner son una de las parejas del momento y vuelven a estar al centro de la conversación en redes sociales tras ser vistos en México. Así es, la pareja fue captada disfrutando de unos días en Los Cabos, donde se les vio de lo más relajados haciendo compras, en una cena romántica y ahora, hay hasta rumores de compromiso.

Timothée y Kylie en Los Cabos: así los captaron

De acuerdo con fotos y videos que circularon en redes, Timothée y Kylie pasearon muy a gusto por tiendas locales, incluyendo una de ropa donde, según versiones compartidas por los dueños, habrían comprado unos trajes de baño. Incluso se difundieron algunas imágenes donde se ve a Kylie luciendo dichos bikinis.

Lo que llamó mucho la atención de los dans es que, a pesar de la fama mundial que ambas figuras poseen, se mostraron tranquilos, manteniendo siempre un bajo perfil.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet in Mexico recently 🤍 pic.twitter.com/3KCGiQ90i6 — ۟ (@kkjdaillynews) January 24, 2026

Cena romántica en Flora Farms: el spot favorito de celebridades

Después de un largo día de compras y paseo, ambas celebridades se fueron a cenar a Flora Farms, uno de los restaurantes más famosos y exclusivos en Cabo San Lucas, conocido por su concepto “de la granja a la mesa”. Pero eso no es lo más llamativo; este lugar es famoso por ser sede de bodas y otros eventos de celebridades.

De acuerdo con los testigos que los vieron en dicho restaurante, señalaron que ellos mantuvieron siempre un bajo perfil y se mostraron como cualquier pareja, tomándose fotos, riendo y conversando. Aunque no hubo grandes demostraciones de cariño en público, se notaba la complicidad.

La escapada llegó justo antes de un momento clave para Chalamet

Según reportes, la pareja habría viajado en jet privado desde Los Ángeles un día antes de que se confirmara que Timothée fue nominado al Oscar por Marty Supreme. Es por eso que muchos creen que este viaje se dio como excusa para descansar, celebrar y tener un poco de romance.

¿Hay compromiso? El anillo que desató teorías

Últimamente, la pareja está en boca de todos, pues se rumora que podrían ya estar comprometidos. Por el momento no hay nada que lo confirme y la pareja no ha salido a decir nada al respecto.

