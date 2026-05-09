ÚLTIMA HORA: Confirman a Katy Perry en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está preparando todo y acaba de confirmar a Katy Perry como una de las artistas principales para la ceremonia inaugural que se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos. Todo esto está emocionando mucho a los fans tanto del futbol como de la música, pues también se ha revelado la participación de otras figuras globales como LISA, Anitta, Future, Rema y Tyla. En definitiva, este evento no solo rinde tributo al deporte más popular del mundo, sino que también es una celebración de la música y la cultura pop.

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¿Dónde será la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo en los tres países. Esto quiere decir que la presentación de Katy Perry se llevará a cabo en: Los Ángeles. Cabe mencionar que las ciudades han sido elegidas por la FIFA debido a su enorme peso dentro del entretenimiento mundial y la cultura pop. De acuerdo con los organizadores del evento, la idea es ofrecer un show que refleje diversidad cultural y música global.

¿Qué artistas estarán junto a Katy Perry?

Hasta ahora, los artistas confirmados son:



Katy Perry

LISA

Anitta

Future

Rema

Tyla

Lo más interesante de todo es que la cosa no termina aquí, ya que la FIFA adelantó que todavía tiene más sorpresas. Algunos fans han comenzado a especular que podrían aparecer algunos artistas latinos, del mundo del k-pop e incluso algunas colaboraciones especiales durante el espectáculo.

