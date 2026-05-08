OFICIAL: Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México contará con Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules y más artistas

Como te habíamos compartido anteriormente, se ha confirmado que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA estará cargada de varios artistas, pues esta edición será una de las más distintas al tener a tres países como sede.

Este viernes, se confirmó que México será el encargado de la inauguración de este torneo que acaparará las miradas del mundo, donde todo el planeta estará unido viendo los partidos de fútbol más esperados de la época y uno de los detalles más esperados es la ceremonia de inauguración.

¿Qué artistas estarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Se ha confirmado por parte de la FIFA que la inauguración estará cargada de estrellas, pues podremos ver a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, lo que ha despertado la emoción de todos los fanáticos del fútbol y de la música.

Es sabido que para esta edición de la Copa Mundial de la FIFA, México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá, por lo que se espera que cada país tenga su line-up con el cuál los locales tengan cierta identificación y el de México no podría ser más acercado a su gente y a los latinos.

¿Qué artistas estarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA?

De acuerdo con la información filtrada este viernes, se espera que además de los ya mencionados, podremos ver a los siguientes artistas en las tres inauguraciones:

Estados Unidos:



Katy Perry

Future

Sanjoy

Canadá:



Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Además de la participación de estos artistas mencionados, se ha especulado sobre la posibilidad de LISA de la agrupación de KPop BLACKPINK, dejando ver el alcance que esta artista ha tenido en los últimos años.

De momento queda esperar a el anuncio oficial de cómo es que se estarían repartiendo las presentaciones de estos artistas en lo que se espera que se una edición de la Copa Mundial de la FIFA histórica.