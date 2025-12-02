Laura Pausini ¿prepara bomba musical con Shakira para 2026?

¿Te imaginas iniciar el año con una nueva canción que sea interpretada por Laura Pausini y Shakira?, pues esto es lo que están deseando los fans de ambas estrellas luego de que la cantante italiana expresara en meses anteriores que desea unir su voz con la colombiana, ahora esta posible unión crece luego de que Pausini acudiera al programa de Yordi Rosado.

Aunque nada está confirmado, la intérprete de “En cambio no” revivió las teorías luego de mostrarse especialmente nerviosa y confundir palabras, algo que aprovechó el periodista para mencionar el nombre de Shakira.

“No me quiero perder esa gira”, exclamó Yordi a lo que contestó Pausini, confundida,: “Ah, gira, había entendido Shakira… ya estaba para decir, no, ¿cómo que?” mientras mostraba un evidente nerviosismo. El comunicador no dejó pasar el momento y soltó: “¿Cuál será la de Shakira?”, aumentando la tensión y obligando a la italiana a cambiar hábilmente de tema.

Durante la charla, Pausini reveló que sus próximas producciones “Yo Canto 1 y 2”, están programados para inicios de 2026, “Yo Canto 1” será un álbum completamente interpretado en italiano, mientras que “Yo Canto 2” será en español y estará formado de títulos de cantautores españoles y latinoamericanos, además que tendría la participación de 20 artistas invitados, nombres que aún no son revelados y que Yordi insistía en saber.

Este tipo, pero me esta sacando afuera tantas informaciones, que después…, yo lo diría todo, no tengo problemas pero mi discográfica me mata todo, expresó entre risas Laura Pausini.

¿Por qué sería relevante la colaboración entre Laura Pausini y Shakira?

Sin ser confirmada la posible colaboración entre Shakira y Laura Pausini está ya está generado un sin fin de expectativas, ya que sería uno de los lanzamientos más comentados por la calidad de artistas que son.

Aunque las dos han incursionado en géneros distintos ambas coinciden en varias cosas tanto personales como profesionales, cada una cuenta con una carrera sólida, premios internacionales y un impacto global que abarca varias generaciones.

Tanto Shakira como Pausini son compositoras y defensoras de causas sociales por lo que no se dudaría que una colaboración entre ellas no solo generaría revuelo mediático, sino que podrían hacer de su interpretación un himno lleno de emoción, fuerza femenina y una mezcla cultural única entre América Latina y Europa, algo en lo que Shakira es experta.

¿Cómo será el nuevo disco de Laura Pausini?

Siendo una de las artistas más influyentes en el mercado internacional, Laura Pausini ha sido referente de la balada pop y ha grabado en italiano, español e inglés, por lo que este 2026 lanzará dos álbumes, "Yo Canto 1" y "Yo Canto 2", el primero será interpretado completamente en italiano, mientras que el segundo será en español, cada uno con diferentes temas y 20 invitados,.

Aunque la artista dijo que su trabajo será diferente en ambos discos, hay un tema en común, "La historia entre tus dedos", ya que de acuerdo con la artista es un título que originalmente es italiano y después tuvo popularidad en la década de los 90 al ser interpretada en español, además, que tiene un vinculo muy especial con esa balada.

En los últimos años, Pausini ha experimentado con sonidos más modernos y colaboraciones con músicos latinoamericanos, lo que la mantiene vigente. Con “Yo Canto 2”, la cantante reafirma su conexión emocional con el público hispanohablante, principalmente con México.